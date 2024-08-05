短今沒錢「每天吃水煮豆腐」　身體出現1警訊她竟笑：自豪忍耐力

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節目《同學來了》邀請藝人分享為了省錢做過什麼荒謬的事情，安心亞就曾為了省錢挨餓過：「以前比較沒錢，要自己負擔學費跟生活費，我很餓就在家裡附近的麵攤徘徊，然後跟老闆娘說『可不可以給我餛飩湯不要餛飩』，她就給我湯加胡椒跟芹菜末，我就喝那個免費的湯，慢慢喝飽。」阿Ken聽完覺得這很激勵人心：「她從一個喝沒有餛飩的餛飩湯開始，一直到現在天天都去吃無菜單日本料理。」
短今也有過拮据度日的經歷：「我曾餐餐吃水豆腐，因為我以前在路邊發DM，1天才1千，我控制自己每天的餐費是1百塊，然後就這樣吃了快1個月。」她身體因此出狀況：「因為營養不良，出門常常貧血，但我很自豪我的忍耐力。」
阿諾撿二手傢俱變賣 馬力歐穿二手衣省治裝費
阿諾則笑說自己節省的個性都是來自基因遺傳：「我女兒是穿我小時候的衣服，因為我媽都有留著，而且這些衣服是有先給我表妹穿過，所以它算是三手衣。」她也很會透過廢物利用來賺零用錢：「我有些朋友很愛買名牌，他們不要的袋子我就拿到網路上賣，那個袋子在網路上可以賣到5百、1千，或者有人搬家會丟一些電器、家具在路邊等環保局來收，我都會注意一下那些東西還能不能用。」在場來賓聽完為之驚訝，阿諾接著又說：「有一次我在師大逛街，看到有脫水機、電熱水器還有三層櫃丟在外面，我去跟店家借推車，把全部東西推回家，剛好我爸是水電專業，那些東西修一下就正常了，光熱水器我就賣了5千塊。」
馬力歐透過改變消費習慣來省錢：「債務弄好之後，我不想再過以前負債的日子，花一些無謂的開銷。」他舉例自己光是治裝費就省了不少：「我跟彥均、彥甫說『不穿的衣服可以給我』，他們都認為我在開玩笑，我說『沒人會在意男生穿什麼』，他們就把衣服都送我，後來跟康哥（庹宗康）比較熟，他給的衣服有的甚至吊牌都沒拆，有1萬多塊的牛仔褲，還有精品襯衫。」
但馬力歐也曾受騙上當過：「剛入社會花了5萬塊買二手車，它外觀弄得很新，但實際上有很多問題，有一次我在遼寧街發不動，我怕又被車行坑，就推回景美給認識的車行修，雖然只是火星塞壞掉，但我就不甘被人騙。」