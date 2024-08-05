奧運體操／唐嘉鴻今晚7點半登場拚金牌！再現「貓跳540度」尬中國
「亞洲貓王」唐嘉鴻今(5)日(約晚間7:33)將征戰巴黎奧運男子體操單槓決賽舞台，屆時將使出招牌的「貓跳540度」，有機會一舉摘金，而最大的勁敵則是中國張博恆，兩人將在五環殿堂上演頂尖對決。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
唐嘉鴻在2023年經歷生涯最嚴重傷勢，阿基里斯腱全斷裂，迫使他退出杭州亞運，休養超過半年。不過唐嘉鴻展現驚人的意志力，復原後重新回到賽場，且在2024年就拿下3面世界盃金牌，也讓他燃起挑戰奧運頒獎台的雄心壯志。
預賽求穩！決賽拿出壓箱寶
巴黎奧運男子體操單槓預賽，唐嘉鴻以難度6.3分，執行8.633分，獲得14.933的高分，排名第二晉級決賽；而主要對手中國張博恆則拿出6.5難度套路，獲得15.133分。
不過唐嘉鴻在預賽並未拿出壓箱寶，主要以穩定通過預賽的策略出賽，到了決賽勢必會將難度套路再升級，甚至可能挑戰難度6.8分的套路。不過教練翁士航回應，「屆時還是要看臨場狀況而定。」
上屆東京奧運奪銀、昔日「體操王子」李智凱本屆未獲得巴黎奧運資格，唐嘉鴻接棒拚獎牌，也成為鎂光燈的焦點。唐嘉鴻說，上屆奧運心態是「拿得起，放得下。」本屆巴黎奧運則是要「拿下(獎牌)。」