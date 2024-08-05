比王齊麟更想娶妻？李洋「3年前奪金就告白」：無時無刻在求婚
羽球男雙金牌組合李洋、王齊麟4日在巴黎奧運賽上奪金，精彩表現振奮人心，拿到金牌後，外界也高度關注李洋、王齊麟的未來動向，包括兩人是否會向女友求婚邁入婚姻等。過去李洋接受媒體訪問時就曾回應，自己「無時無刻都在求婚」，表明內心一直是想婚的狀態，無奈被女友拒絕；王齊麟昨晚被問到結婚一事，則笑回大家「我們應該會一步一步來」，不難看出兩人都是低調純情派的大男孩。
記者藍詩孟／綜合報導
李洋、王齊麟去年在東京奧運上首奪男雙金牌，當時接受節目《鄭知道了》訪問，除了比賽心得也談到對感情的看法。28歲的李洋坦白，自己一直都很想和女友結婚，甚至「無時無刻都在求婚」，無奈女友有自己的打算、不想被綁住，所以還沒答應他。但李洋深愛女友，堅稱絕對「不換人」，他表示「女友對我很好，很支持我」，是給他拚勁和動力的重要之人。
奧運再奪金會求婚嗎？王齊麟害羞：一步一步來
3年前受訪時王齊麟也非單身，被問到是否會結婚，他透露自己還不著急，想等下屆奧運打完再說，喊話「我們要再一個金牌！再努力拚一個！」如今衛冕冠軍的夢想成真，外界頻頻追問王齊麟是否有求婚女友十元（陳詩媛）的計畫，王齊麟昨晚打完比賽與球迷們越洋連線時也害羞回應「我們應該會一步一步來」。
十元的IG在王齊麟奪冠後也被網友灌爆，紛紛留言敲碗兩人結婚，「二連霸，這下10元真的可以嫁了！」、「恭喜金牌太太」、「嫁給他！嫁給他！」還有網友發文問到「有沒有一種可能，王齊麟奪牌後真的就求婚了？」十元則現身留言區親回「應該是不會」，王齊麟也默默在下方發出「撇嘴微笑」表情符號回應，兩人互動十分甜蜜。