奧運羽球／安洗瑩直落二擊敗中國何冰嬌奪金！韓國28年來第一人
安洗瑩做到了！韓國球后，22歲的「天才少女」安洗瑩今(5）日在巴黎奧運女單決賽，僅花52分鐘就以21：13、21：16直落二力退中國女將何冰嬌，拿下生涯首面奧運金牌，她也成為1996年韓國球后方銖賢後，韓國史上第2位在奧運女單奪金的好手。安洗瑩上屆在東京奧運止步8強，不過她在去年拿下世錦賽金牌、亞運金牌，加上今年拿下3座巡迴賽冠軍，被視為巴黎奧運奪金熱門，她也一路過關斬將，在8強擊敗日本名將山口茜，4強賽3局擊敗印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），並在最後成功奪金。
記者吳政紘/綜合報導
安洗瑩一路過關斬將 走出低潮
世界排名第9的中國女將何冰嬌，晉級之路很艱辛，不但要打敗印度辛度（Pusarla Venkata Sindhu）、上屆東京奧運金牌陳雨菲，4強碰到西班牙瑪琳（Carolina Marín）退賽，生涯首度闖進奧運決賽，雖最終不敵安洗瑩，拿下銀牌，仍是個人最佳。
安洗瑩生涯13度對上何冰嬌，以8勝佔上風，且最近9次碰頭拿8勝，兩人今天再次遭遇，開賽雙方還互有拉鋸，但安洗瑩在技術暫停後逐漸甩開對方，並在16：13領先時連拿5分收尾，以21：13先馳得點。
雙方換場後，安洗瑩依舊是掌握主動權的一方，以11：7進入技術暫停，儘管何冰嬌一度追成11：11平手，但小安靠著犀利攻勢再連拿5分擴大分差，之後也成功逼出何冰嬌回球出界，成為最終贏家。
此役安洗瑩贏球後，做出招牌慶祝姿勢，加上韓國的觀眾跟粉絲大聲互喊，安洗瑩也完成世錦賽、亞運、年終賽、奧運等羽球大滿貫，成為當今最強的「世界球后」。安洗瑩也一掃今年開季受傷等的小低潮，慢慢找回身手，並在奧運完成生涯重要羽球成就。