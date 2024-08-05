哈日族要哭了！換日圓成本已貴1成見0.2342元 晚3周少換3萬日幣
美國經濟衰退疑慮，不僅美股續跌，美元指數也大跳水，亞洲主要貨幣兌美元大幅升值，其中日圓兌美元更一度升到141字頭，新台幣升幅趕不上日圓之下，日圓換匯也進一步升回到「0.23」字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（5）日一度見到0.2342元，若與7月11日的34年新低0.2046元相較，升值逾14%，以換新台幣5萬元來說，差不到1個月就少換3萬0887日幣。
記者顏真真／台北報導
美經濟衰退疑慮，市場預期美國聯準會（Fed）將啟動鷹式降息，美元指數大跳水，亞股大跌，不過，亞幣兌美元則大幅升值，其中日圓兌美元更一度升至141價位，新台幣兌美元也與台股大跌脫鉤，今日強升了1.78角收在32.639元。
由於新台幣升幅比不上日圓，日圓換匯成本更高了，今日進一步升到「0.23」字頭，台銀日圓現鈔賣出價今日盤中一度見0.2342元，若與7月11日盤中所創下34年新低價相較，3周就日圓換匯價升值了14.46%。也就是說，原本新台幣1元可換到4.8875日幣，現在只能換到4.2698日幣。
若以換新台幣5萬元來說，當時可以換到24萬4379日幣，現在只能換到21萬3492日幣，不到1個月就少換3萬0887日幣，相當於3張東京迪士尼門票錢。
※【NOWnews 今日新聞
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