Eye的生命饗宴10/12登場 一人一千籌募視障培力經費
台灣愛之光公益協會將於10月12日在國立勤益科技大學匯川堂舉辦「Eye的生命饗宴音樂會」，由全盲創作樂手、樂團及中西爵士樂團明盲同場演出。愛之光執行長顏平芳表示，協會透過咖啡師與香氛師培訓，推動視障者尊嚴就業。此次音樂會目的在於籌募視障培力經費，目標100萬元，邀請民眾踴躍參與，藉由音樂力量傳遞愛與希望。
記者金武鳯/台中報導
顏平芳表示，第一屆「有愛有光有希望 Eye的生命饗宴音樂會」在彰化舉辦，一名高中生會後寫信給寒門功德會卓煜明會長及彰化縣白玉如議員，表示原本被媽媽強迫參加音樂會，因深受感動，詢問是否繼續舉辦，因此啟動了第二屆愛之光Eye的生命饗宴音樂會，希望齊心公益，用生命影響生命，也協助愛之光公益協會順利推動視障翻轉就業，培訓視障咖啡師及創香師。
愛之光成立十年來，為翻轉視障者尊嚴就業，開創咖啡師及創香師培訓班，累計已有17名咖啡師及4名香氛師取得專業證照，除了在協會咖啡店工作，也成功媒介一名咖啡師進入桃園一家連鎖咖啡廳工作。
顏平芳表示，每位學員背後都有感人故事，一名四十多歲男子，意外事故後眼睛全盲，當不了按摩師與街頭藝人，在家關了20年，今年勇敢走出去，報名參加咖啡師培訓。顏平芳說，愛之光創立的宗旨，就是鼓勵更多躲在角落的視障者走出去，藉由培訓一技之長翻轉人生。
社會局副局長陳坤皇表示，臺中市政府一向重視身障群體的福祉，這場音樂會是一個很好的機會，希望透過這樣的活動，能夠消除社會對視障者的刻板印象，給予他們更多的機會和支持，促進社會共融與和諧。
即將於10月12日在勤益科大登場的EYE的生命饗宴音樂會，將由全盲創作歌手樂手與樂團、舞者，還有中西爵士樂團，明盲同場共奏。此外，網紅歌手張栢萌應邀擔任公益大使，精彩可期。視障音樂會將以捐款1000元的贈票方式進行，音樂會的結餘款將專款專用在視障培力工作的經費上。。活動專線：04-23807185 愛之光