培育多元化產業人才！勞動部高屏澎東分署推搶手課程補助在職勞工
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署自今(113)年下半年起，攜手超過200家優質訓練單位，配合產業趨勢，提供近600門炙手可熱的訓練課程，並補助轄區在職勞工進修，以培育多元化產業人才。
記者黃守作／高雄報導
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署推動產業人才投資方案，113年下半年攜手超過200家優質訓練單位，配合產業趨勢，為轄區在職勞工提供近600門炙手可熱的訓練課程，跨足精密機械、綠色能源、語文、財務金融、文創、觀光休閒、電腦資訊、餐飲美容等多元領域，藉以提升在職勞工職場競爭優勢。
郭耿華說，近年來，人工智慧(AI)議題倍受關注，該分署為配合政策方向，持續強化我國AI技術及應用，乃結合轄區訓練單位積極為在職勞工辦理相關課程，例如AI繪圖應用實務、AI邊緣運算無人機應用設計、AI多媒體應用、Python影像辨識與生成式AI應用、AI協作商務Office實務等。
另外，響應全球2050年淨零排放、永續發展的產業趨勢，訓練單位也陸續推出ESG碳盤查內部查證人員訓練班、ESG企業永續報告輔導人員訓練班，以及GRI 2021新版ESG報告書建置與查證實務班等課程，以培養目前最夯的綠領人才。
郭耿華指出，勞動力發展署高屏澎東分署為配合產業發展，推出相關課程，以滿足在職勞工多元化的學習需求，也推出市面罕見的特色課程如，營業用動力小船駕駛訓練、茶葉感官品評與泡製技術實務、犬貓寵物照護基礎、醫學檢驗數據整合判讀，以及水肺潛水從業人員訓練等，讓在職勞工依個人職涯規劃與興趣參訓，打造更具個人特色的職業技能。