對症下藥更重要！南投水里國中操場駁坎崩塌 政院要求開學前復工
南投縣上月受凱米颱風侵襲，災情嚴重，行政院政務委員陳金德今天率領公共工程委員會及相關部會前往南投縣，協助縣府加速盤點公共設施災後復原所需經費不足部分，縣府初估復原重建經費約11億元。眾人赴水里國中現地勘查瞭解，陳金德要求務必在開學前辦理復建工程，並舉操場駁坎崩落狀況為例，提醒深入瞭解致災原因、一併考量周邊環境的脆弱因子，不要頭痛醫頭 、腳痛醫腳，讓災害重複發生。
記者顏幸如／南投報導
陳金德今（5）日到南投縣，與縣長許淑華等人針對災後復原所需經費進行討論，縣府指出，此次風災以信義、仁愛、竹山、鹿谷4鄉鎮受災最嚴重，初估公共設施災後復建經費約11億1043萬元，項目包含水利工程、公路、村里道路、水土保持、學校及原住民部落相關損壞復建費用，但縣府災害預備金因上半年豪雨釀災已經見底。陳金德表示，工程會依院長卓榮泰指示啟動專案，針對各地方公共設施災後復建經費不足部分，工程會及中央將採「即報即審」原則處理，尤其具有時效性的工程可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。
縣長許淑華強調，過去中央主要治水預算優先平地治理，因此高雄市、台南市獲中央治水補助達208億元，南投縣僅8億元，但南投幅員廣大有治山防洪需求，山區災害復建相對艱鉅，請中央優先專案補助南投治山防洪經費，且地方提報中央災修經費經審核部分有所刪減，致工程多次流標，盼中央考量山區施工廠商不好找，能核定足額補助金，以利工程快速進行。
隨後眾人赴水里國中現勘操場駁坎崩落狀況，經現場瞭解研判，致災原因應是操場上邊坡排水不良，經年累月形成一條沖蝕溝，在凱米颱風強降雨下，沖蝕溝旁邊鬆動的土石被大規模帶下來，導致擋土牆無法承受而損壞。陳金德當場指示，基於學校師生安全，務必在開學前辦理復建工程。
由於汛期仍未結束，陳金德特別提醒，為避免公共設施重複受災或擴大，受地方政府委託的專業技師，應該深入瞭解致災原因、一併考量周邊環境的脆弱因子，頭痛醫頭 、腳痛醫腳是無法解決問題的。例如水里國中操場邊坡擋土牆損壞，不能只施設一個擋土牆，要同時整治邊坡及下游排水系統，才能徹底解決重複致災的問題，以保護學校師生安全，並避免排水造成下方住戶溢淹損害。