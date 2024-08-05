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邁向永續未來契機！產業園區管理局辦低碳轉型的綠色經濟研討會

▲經濟部產業園區管理局舉辦低碳轉型的綠色經濟研討會，期邁向永續未來契機。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局舉辦低碳轉型的綠色經濟研討會，期邁向永續未來契機。(圖／產業園區管理局提供)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局於今(5)日，在台中軟體園區，舉辦低碳轉型的綠色經濟研討會，共同探討如何利用綠色金融資源，支持企業實現雙軸轉型，推動低碳經濟模式，期邁向永續未來契機。

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▲經濟部產業園區管理局舉辦低碳轉型的綠色經濟研討會，期邁向永續未來契機。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局舉辦低碳轉型的綠色經濟研討會，期邁向永續未來契機。(圖／記者黃守作攝)
產業園區管理局低碳轉型的綠色經濟研討會，是由產業園區管理局局長楊伯耕主持，經濟部次長何晉滄、環境部部長彭啟明、經濟部政風處處長廖常新、產業園區管理局政風室主任徐偵雄、台中分局分局長紀世宗、總統府國策顧問及中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、副理事長董正宗、中部工業區聯誼會理事長廖憲平、中正大學教授鄭津津、清華大學教授范建得、環境部氣候變遷署組長周仁申、中華經濟研究院劉哲良等人，以及產官學界代表與會。

產業園區管理局局長楊伯耕表示，面對全球氣候變遷及課徵碳費的嚴峻挑戰，綠色經濟已成為企業永續發展的重要方向，產業園區管理局乃舉辦此一低碳轉型的綠色經濟研討會，共同探討如何利用綠色金融資源，支持企業實現雙軸轉型，推動低碳經濟模式，以邁向綠色經濟的未來。

▲經濟部次長何晉滄致詞。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部次長何晉滄致詞。(圖／產業園區管理局提供)
經濟部次長何晉滄在致詞時說，ESG是企業永續的核心價值及指標，因應劇烈天氣變化，涵蓋減碳在內之環境保護議題亟須社會大眾之重視，除企業應進行綠色轉型外，亦須全民共同形塑綠色新生活，以減緩氣候變遷的腳步。

另為因應少子化及Z世代帶來之新勞動文化影響，企業更應重視勞動人權，建立優良職場，以形塑良好的勞動環境，而公司治理，則是企業的根本，其中涉及企業的誠信經營，信任品牌是我國成為全球重要生產基地之關鍵，經濟部將偕同跨部會力量，協助企業夥伴積極面對淨零挑戰。

環境部部長彭啟明指出，減碳將是企業的轉機，並是世界的潮流，巴黎奧運的低碳化即是實證之一，而面對氣候變遷，政府提出綠色成長戰略，且積極納入企業意見，研商費率及徵收方式等碳費制度，期能尋求企業經營與制度實施效益間之平衡，並橫跨六部會合作推出「綠領」培養政策，優先形塑企業「碳有價」認知，驅動企業施行數位轉型，促進實質低碳轉型。

▲經濟部產業園區管理局舉辦低碳轉型的綠色經濟研討會，期邁向永續未來契機。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局舉辦低碳轉型的綠色經濟研討會，期邁向永續未來契機。(圖／產業園區管理局提供)
楊伯耕並表示，此次研討會利用企業服務廉政平台的機制，匯聚了產業界、金融界、法律界的標竿企業及專家學者，不僅為參與的企業提供了實質的知識與資源，更為我國的永續發展注入了新的動力，並期盼透過政府、金融機構與企業的共同努力，讓我國邁向綠色經濟的永續未來。

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