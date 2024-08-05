六屆奧運老臣莊智淵被封為「桌球版藤真」 與高承睿搭檔又兼教練
43歲的台灣「桌球教父」莊智淵六度征戰奧運，今（5）日首度站上巴黎奧運殿堂，與19歲徒弟高承睿搭檔，在男子桌球男雙聯手出擊，上演「讓二追三」逆轉秀，最終以3：2率先搶下一點雙打，而中華隊也順利晉級8強。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
莊智淵生涯六度征戰奧運，本屆退出單打行列，交棒給年僅19歲的天才徒弟高承睿接棒，但莊智淵不覺得遺憾，「我覺得看他打跟我打是一樣的。」同時，莊智淵也身兼教練職位，無論在男單或男團，都在一旁指導高承睿，被網友稱為是「桌球版藤真」。(藤真為漫畫灌籃高手角色，象徵球員兼教練。)
上屆東京奧運，莊智淵在男單並沒有教練，孤身應戰的畫面還引起網友討論。本屆莊智淵則是教練兼選手，在比賽中不斷提點高承睿，盼愛徒能快速成長，從奧運中獲得更多經驗。
莊智淵成為高承睿最大後盾
自2004年雅典奧運開始，莊智淵未曾在奧運桌球男子單打項目中缺席，最佳成績為2012年倫敦奧運男子單打第四名。
莊智淵表示：「大家都知道我跟徒弟高承睿的關係，他跟我打是一樣的。本次將重心放在團體方面，可以專心在一項目是好事情，同時也能在場邊給予高承睿指導。」
高承睿今在男團擔任第三點男單，第4局原本陷入3：6落後，不過在莊智淵提醒後，高承睿甦醒一口氣連拿6分，也讓對手Youssef亂了手腳，接著在9：9平手局面下，高承睿頂住壓力逼出賽末點，並以11：9贏得本場比賽。