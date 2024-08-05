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六屆奧運老臣莊智淵被封為「桌球版藤真」　與高承睿搭檔又兼教練

▲巴黎奧運桌球團體賽開打，中華男團「師徒檔」莊智淵、高承睿上演讓二追三，先搶下第一點雙打。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運桌球團體賽開打，中華男團「師徒檔」莊智淵、高承睿上演讓二追三，先搶下第一點雙打。（圖／記者陳云茹攝）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

43歲的台灣「桌球教父」莊智淵六度征戰奧運，今（5）日首度站上巴黎奧運殿堂，與19歲徒弟高承睿搭檔，在男子桌球男雙聯手出擊，上演「讓二追三」逆轉秀，最終以3：2率先搶下一點雙打，而中華隊也順利晉級8強。

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莊智淵生涯六度征戰奧運，本屆退出單打行列，交棒給年僅19歲的天才徒弟高承睿接棒，但莊智淵不覺得遺憾，「我覺得看他打跟我打是一樣的。」同時，莊智淵也身兼教練職位，無論在男單或男團，都在一旁指導高承睿，被網友稱為是「桌球版藤真」。(藤真為漫畫灌籃高手角色，象徵球員兼教練。)

上屆東京奧運，莊智淵在男單並沒有教練，孤身應戰的畫面還引起網友討論。本屆莊智淵則是教練兼選手，在比賽中不斷提點高承睿，盼愛徒能快速成長，從奧運中獲得更多經驗。

▲莊智淵擔任「徒弟」高承睿男子單打比賽的場外教練。（圖／記者陳云茹攝）
▲莊智淵擔任「徒弟」高承睿男子單打比賽的場外教練。（圖／記者陳云茹攝）
莊智淵成為高承睿最大後盾

自2004年雅典奧運開始，莊智淵未曾在奧運桌球男子單打項目中缺席，最佳成績為2012年倫敦奧運男子單打第四名。

莊智淵表示：「大家都知道我跟徒弟高承睿的關係，他跟我打是一樣的。本次將重心放在團體方面，可以專心在一項目是好事情，同時也能在場邊給予高承睿指導。」

高承睿今在男團擔任第三點男單，第4局原本陷入3：6落後，不過在莊智淵提醒後，高承睿甦醒一口氣連拿6分，也讓對手Youssef亂了手腳，接著在9：9平手局面下，高承睿頂住壓力逼出賽末點，並以11：9贏得本場比賽。

▲莊智淵擔任教練在場邊觀戰，同時又是選手的身分，被網友封為「桌球藤真」。（圖／取自Threads）
▲莊智淵擔任教練在場邊觀戰，同時又是選手的身分，被網友封為「桌球藤真」。（圖／取自Threads）

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