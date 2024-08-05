中職戰報Week 18／曾傳昇涉賭遭開除　中信兄弟火力掩護奪連勝

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味全龍隊前內野手曾傳昇，上周因年初在一家德州撲克賭場非法賭博遭逮，爾後被起訴。消息見報後，味全龍召開紀律委員會討論，依照球員合約及球隊規範，決定終止雙方合約，曾傳昇的職棒生涯也將終結。其實此事已在圈內流傳一段時間，味全龍壯士斷腕是正確且合理決定，也有警惕效果。
早在3月底、4月初，圈內就有曾傳昇遭逮的消息，但在情況不明朗，以及給予球隊空間處理下，圈內聽聞此事的人士，大多是選擇等待。味全龍一開始有試著查明此事，甚至在季初的官辦熱身賽都不讓曾傳昇出賽；球員工會也有嘗試調查，但在未有實際進度下，味全龍讓曾傳昇半冷凍在二軍，直到曾傳昇被起訴，味全龍在一天過後決定解除合約。
德州撲克是否為競技還是賭博，這問題交由法律定奪，但身為職棒球員，享受鎂光燈與產業復甦帶來的高薪時，卻忘了10多年前的職棒產業有多麽低谷。培育出一個職棒球員不容易，但有企業願意投入卻更加困難，中職從4隊走回6隊規模，花了近15年的時間才完成，或許有人為曾傳昇可惜，我卻為球隊感到可憐，投入了這麼多心血，花費這麼多時間與金錢，卻有球員不珍惜。
我相信曾傳昇絕對不是唯一，圈內傳聞也指出許多球員都曾踏入德州撲克的場所，但更難防範的是用手機就可接觸的到網路博奕。有球員工會人士透露：「在黃勇傳事件時就曾叮嚀會員，金錢處理要注意。雖然電視上有很多網路博奕遊戲廣告，但那些絕對不能碰，畢竟職棒發生不好的事，起源就是跟賭、跟錢有關，需要會員、球隊、經紀公司一起注意才行。」
今年中職重新來到高峰，怎麼不讓這產業只是曇花一現，需要相關從業人員一起努力，但最重要的還是球員自己本身是否珍惜，若不重視，也只是把每年球隊安排的法治教育當作例行公事宣導而已。若再度有人涉足不良場所或是觸碰相關法律，球隊最好的解決辦法就是快刀斬亂麻，用最慘痛的教訓來嚇阻其他選手，避免相關事情再犯。
味全龍這次做了對的決定，只是決定稍慢了些，至少亡羊補牢為時不晚，中職需要高道德標準來看待，不是我們有多神聖不可侵犯，而是我們真的等了太久，才看到現在的榮景，這是許多資深球員與教練，都沒想到有生之年能看到的熱鬧場景，如果球員不愛惜，請讓他離開，因為我是一點都不覺得可惜。
最Hot球隊：打線改造好效果 中信兄弟好戰績仍有隱憂
上周中信兄弟打出3勝1敗，勝率7成50的戰績，為單周最佳球隊。即便牛棚狀態仍不穩定，不過中信兄弟靠著3洋投克迪、艾士特、猛登的壓制，以及單周最佳2成96打擊率的掩護下，在周末於大巨蛋舉行的富邦悍將3連戰橫掃對手，逆勢爬上下半季榜首位置。
為了串聯打擊火力，中信兄弟近期在打序上做了不少調整，包括強力攻擊型的棒次安排，讓詹子賢來面對左投手先發1棒、張志豪來面對右投擔任核彈頭，都得到不錯結果。詹子賢表示：「其實沒有覺得自己特別會打左投，但的確近期的揮棒狀態感覺不錯，一些紮實的擊球初速也很好，狀態的確是在回升中。」
昨天與富邦悍將的比賽，就是靠著詹子賢的再見安打，幫助中信兄弟一口氣逆轉對手。在面對富藍戈接連超過150公里的速球下，詹子賢最終揮棒趕上球速，且反向攻擊到外野深處，形成終結比賽的三壘安打。若詹子賢跟張志豪狀態穩定提升，搭配重返一軍的張志豪，可給中信兄弟教練團更大的輪替空間，不論視對手來安排打序，還是考量球員體能狀態來輪休，都有助於讓打線效率最大化。
不過相較於攻擊端，今年中信兄弟牛棚問題始終未解，從季初呂彥青狀況不穩定，被移除終結者，改由吳俊偉接替後，現在又輪到吳俊偉狀況不穩，改由呂彥青接替。但其實2人狀態始終起伏，吳俊偉28日、31日，連兩戰救援失敗；呂彥青昨天周日也同樣救援失敗，後防接連出狀況，傷透中信兄弟教練團腦筋。
目前年度戰績領先的統一獅，同樣有後防不穩的問題，而統一獅狀態是選擇讓多名選手輪替終結者位置。從上半季的洋投裴瑞茲，到本土的陳韻文、邱浩鈞，都曾上陣關門過。或許中信兄弟也可讓吳俊偉、呂彥青來對戰適合的左、右打，來增加抓到出局數的機率，則是另一種可嘗試的思考模式。
畢竟中信兄弟牛棚陣容中，類似投手太多。側投型李振昌、王凱程，都有不擅投左打的問題，李振昌對左打容易投出保送、王凱程則是容易被左打敲安；滑球為主的謝榮豪、蔡齊哲，同樣也是對左打的被打擊率高於右打許多；有好變速球與卡特球的吳俊偉跟陳琥，則是比較擅長面對反向的左打者。
讓投手去完成1局工作量，並有固定的工作任務，或許可讓投手比較好準備，但在這樣的調度方式始終無法找到解法時，也許就需要靈活變通的方式，讓每場比賽的領先，能夠安穩地結束比賽。
單周之星：進化成為K博士 古林睿煬除了火球還有控球
統一獅投手古林睿煬，上周五面對台鋼雄鷹時，繳出7局8K無失分的完美先發內容。本季古林睿煬已出賽14場，戰績6勝2敗、防禦率1.84，且83.1局投球已投出103K，效率不僅是生涯最快，也是中職史上前3名。14場出賽能投超過百K，歷史上只有2004年的橫田久則、2014年的希克，排在古林睿煬前面；而本土投手中，則是與2004年的林英傑並列。
上周對戰台鋼雄鷹的比賽，古林睿煬皆能很快取得球數領先，且球數絕對領先時的引誘球，都能放在好球帶下緣位置，吸引打者出棒並製造揮空。本季古林睿煬的指叉球，是他能拿到奪三振的利器，揮空率48%之外，在兩好球後的奪三振率更高達62.5%。
且就算打者能選掉指叉球，古林睿煬往往會突然再塞速球進來做搭配，今年古林睿煬能把速球穩定投在追打區，比例從去年21.2%提升至24.9％，也讓打者不得不出棒的比例增加，打者在追打區出棒比例32.8%，優於聯盟平均值的29.5%，提升打者出棒的比例，卻又能維持好的揮空率，代表古林睿煬從讓打者打不好，進化成讓打者打不到的投手。
另外上週先發的好表現，對古林睿煬來說更難能可貴的是他原定的先發日程，遇到下雨順延。古林睿煬原本要在上周二對中信兄弟先發，但只開賽不到10分鐘，就遇雨延賽。古林睿煬已做好牛棚練投，統一獅因而決定讓他再休息2天重新做先發調整，但他卻未受節奏打亂的影響，仍能繳出好表現，都顯現他成熟度的提升。
無論古林睿煬在今年球季結束後能否順利挑戰國外職棒，目前所繳出的成績與內容，都是肉眼可及的進步，統一獅的培育功不可沒，但更重要的是古林睿煬球場之下的自我要求，想要在職棒場上有亮眼表現，需要不斷抱持著自我突破的企圖心，才能夠成為獨當一面的好球員。