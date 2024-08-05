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飼主棄養快樂米克斯！牠在收容所「苦等新家5年」　笑容全消失了

▲必迪威動物收容所給予 BJ很多的愛與關懷，但牠仍清楚，這並不是真正屬於自己的家。（圖／Bideawee Animal Shelter）
▲必迪威動物收容所給予 BJ很多的愛與關懷，但牠仍清楚，這並不是真正屬於自己的家。（圖／Bideawee Animal Shelter）

記者潘毅／綜合報導

狗狗是人類最佳夥伴，對於我們的情緒或決定也能深刻地感受到，因此被拋棄的狗狗，常常會出現心理創傷的現象。在美國一間收容所內，就有一隻米克斯狗狗遭飼主拋棄5年，這長達1700多天的日子，也讓牠從原本活潑開朗的性格，變得自閉又不親人。為此，收容所的志工決定公布這段故事，希望能找到願意接納狗狗的新家與主人。

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快樂小狗慘遭拋棄！5年間養成孤僻個性

據《The Dodo》的報導，美國紐約必迪威動物收容所（Bideawee Animal Shelter）裡，有一隻名叫 BJ 的米克斯大型犬，牠曾經在 2019 年前擁有一個溫暖的家。然而，由於飼主被徵召服兵役，BJ 被迫離開了那個溫馨的家，從此只能在收容所內等待著新的飼主，這一等就是超過1700天的漫長日子。

必迪威動物收容所的執行長 Melissa Treuman 回憶說，BJ 剛到收容所時是一隻非常活潑開朗的小狗，總是笑臉迎人，充滿了對未來的希望。牠堅信有一天飼主會回來帶牠回家，因此無論是面對收容所的員工還是前來領養的訪客，牠都展現出自己最親人的一面，拼命想讓大家看到牠的可愛與善良。

▲ BJ原本是個性很樂觀的快樂狗狗。（圖／Bideawee Animal Shelter）
▲ BJ原本是個性很樂觀的快樂狗狗。（圖／Bideawee Animal Shelter）
但時間一點一滴地過去，如今已是2024年，五年過去了，BJ 的等待仍未結束，牠也深知自己遭到拋棄了。收容生活曾讓這隻曾經充滿希望的小狗，慢慢變得孤僻和自閉。雖然收容所的工作人員竭盡所能地照顧牠，給牠食物、陪牠玩樂，但 BJ 似乎已經明白，自己已經失去真正的家。牠開始變得不再愛與人互動，也不喜歡在放風的時候四處探索，彷彿在自己的小世界裡築起了一道無形的牆。

Treuman 指出，根據數據報告，有 66% 的美國人家中的寵物是來自收容所，這體現了「以領養代替購買」的理念。但只有不到 24% 的人願意收養大型犬，自 2019 年以來，願意收養大型犬的飼主越來越少，這也讓收容所內的大型犬無法找到歸宿，只能在收容所內度過餘生。

▲ 透過網路的力量， BJ 成功找到了新家。（圖／Bideawee Animal Shelter）
▲ 透過網路的力量， BJ 成功找到了新家。（圖／Bideawee Animal Shelter）
為了讓 BJ 能夠早日恢復開朗的性格，Treuman 決定將 BJ 的故事放上網路，希望能夠引起更多人的注意。幸運的是，網路的力量的確幫助了 BJ，目前已有一位民眾表示願意試試領養這隻大可愛。Treuman 說，希望 BJ 能夠在新家重新找到那份久違的愛，變回那隻快樂親人的狗狗。

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