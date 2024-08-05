外資出走！7月淨匯出1875億元創同期最高 金管會對台股走勢樂觀
金管會證期局今（5）日發布7月單月外陸資賣超上市櫃股票、單月份外陸資淨匯出、累計淨匯入等統計數據，並指出本月賣超主要原因，部分美國科技公司財報不如預期，造成全球市場亂流，加上微軟資安供應商CrowdStrike爆發資安漏洞，市場避險情緒導致相關科技股賣壓。美國總統大選的不確定性亦為資本市場帶來短期震盪，引發外資賣超臺股。
記者林莞茜／綜合報導
證期局表示，113年7月單月外陸資賣超上市櫃股票新臺幣3,379.06億元(自100年以來同期第1大賣超)，113年截至7月底，累計賣超新臺幣3,096.10億元(自100年以來同期第4大累計賣超)；113年7月單月份外陸資淨匯出57.02億美元(自100年以來第7大匯出)，113年截至7月底累計淨匯入265.97億美元(自100年以來同期第1大累計淨匯入)。
截至7月，外陸資累計淨匯入265.97億美元，政經局勢為市場帶來波動，外資7月單月份淨匯出57.02億美元，惟全年仍呈淨匯入。通膨壓力減緩，美國聯準會有望於9月降息，有利全球景氣擴張，且AI科技應用仍具成長動能，隨著國內景氣復甦，臺股未來長期走勢樂觀。
而在台股整體基本面方面，證期局統計，我國上市櫃公司113年截至6月底累計營收金額為新臺幣20.03兆元，較去年同期成長10.23%，營收金額為歷年同期次高(第1大為111年截至6月底累計營收金額為20.61兆)，截至113年6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34% (加計股票股利為2.44%)。