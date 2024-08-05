AI世代來襲！鴻騰精密斥資10億元 收購華雲光電70%股權
鴻海旗下的鴻騰精密科技（FIT）今（5）日宣布以人民幣2.2億元（約新台幣10.06億元）收購華雲光電公司70%股權。此次收購將進一步加速FIT在高速光模塊與CPO技術上市場的佈局，以應對AI需求激增帶來的光通訊市場。AI資料中心推動800G光產品市場的快速發展，預測2024年」400G及以上產品市場需求將超過45億美元。
記者魏妤庭／台北報導
山東華雲光電公司具備大規模量產100G至800G光模塊的技術能力，核心員工均來自頂尖光通信企業，研發及工程人員佔總員工數量的30%以上。FIT與華雲光電擁有互補合作資源，FIT有國際指標性大客戶、AI超光速光模快的核心晶片資源及海外大規模製造基地；華雲光電在武漢有一流的專業研發中心、測試及批量生產基地。FIT表示，目前雙方合作的800G OSFP SR8模塊已經開始大批量向北美重要客戶發貨，為後期雙方的深度合作奠定了良好的基礎。
FIT表示，今（2024）年在AI產品發展迅速，除了既有機內外高速銅產品實力外，也在今年1月Designcon展出224G解決方案，此前的「FITCONN」創新800G高速連接器還獲得了2023年德國紅點設計大獎。光產品進展如期進行，並與聯發科共同開發高速及下世代CPO（Co-Packaged Optics）高速連接解決方案，同時與上游晶片廠共同開發1.6T方案。
FIT表示，此次合作將為雙方帶來豐厚收益及發展機會，展望未來，會繼續以客戶需求為導向，提高產品品質及技術，為客戶提供更優質服務。並期待與更多合作夥伴攜手共進，迎接AI所帶來的美好未來。
華雲光電執行長翟宏綱表示，將秉承開放合作的精神與同仁共同推動AI技術光模塊的應用和發展，為構建美好的數字化、智能化未來貢獻力量。通過雙方互補及深度合作，有信心推出AI技術應用新模塊，迅速搶佔市場。