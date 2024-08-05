李亦伸專欄／奧運美國男籃「奪金衛冕之路」！最大敵人是這一隊

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1、團隊一流：跟德國一樣，塞爾維亞擁有一個近乎完美團隊，戰術執行力一流，球隊性格充滿韌性。
2、Nikola Jokic：雖然國際籃球讓打中鋒的Nikola Jokic偶而會打得綁手綁腳，空間有限，禁區擁擠，但Jokic還是可以用各種方式，包括策應、傳球、高位牽制、低位背框單打，為隊友創造各種出手空間。
3、穩定韌性：塞爾維亞籃球擁有紮實根基，投籃、對位、防守、進攻細節都能給對手帶來最大壓力，這種歷史級別強隊非常難纏。
即使老美預賽26分輕鬆擊敗塞爾維亞(110：84)，但塞爾維亞從來不是這麼容易被打垮球隊。
老美當然也有實力和能力贏塞爾維亞20-30分，但老美得同時打出高效防守和三分手氣，才有可能再度輕鬆打敗塞爾維亞。
一旦老美三分手氣不順，外線投不出4成5以上水平，老美只能靠防守、壓迫、降低失分，比賽進入防守戰，那對NBA美國男籃將非常不利。
如果老美在四強賽過了塞爾維亞這一關，金牌戰不管面對德國還是加拿大，老美應該不會再遭遇太大抵抗和壓力。
老美今年這套陣容和深度，對德國有許多優勢。
德國主要攻擊擺在後衛Dennis Schroder+前鋒Franz Wagner兩人身上，這兩個點也是美國隊在對位、攻防擁有優勢的深度，Derrick White、Jrue Holiday、Kevin Durant、LeBron James，都能扛起對位、攻防，老美熱身賽打德國只贏4分困難窘況，很難再複製。
美國男籃教練Steve Kerr也會把Jayson Tatum擺在小前鋒和3D位置，Jayson Tatum需要防守、釘人、協防、做苦工各方面做出最大犧牲和付出，這是Jayson Tatum戰技、防守、心態再升級進化最關鍵突破。
加拿大最大威脅在兩名進攻箭頭RJ Barrett、Shai Gilgeous-Alexsander，這兩名箭頭也要面對美國男籃陣容中擁有最大對位和防守重點，加拿大再強大，禁區牽制力和攻擊力都會遭遇老美極大壓力。
加拿大的團隊不如德國、塞爾維亞，這是加拿大由11名NBA球員組成最大問題，跟老美一樣，除了2-3名核心球星要打出絕佳手氣和狀況，團隊合作和適應國際籃球比賽風格，加拿大天賦滿滿，人才濟濟，但跟老美仍有適應國際籃球比賽文化、空間和節奏挑戰。
美國男籃衛冕路上可能會遇上一點亂流，但基本上巴西，澳洲或塞爾維亞，德國或加拿大都很難對美國男籃形成太大威脅，只要老美防守夠專注、持續，三分不要太離譜，基本上老美巴黎奧運奪金還是穩穩的。
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