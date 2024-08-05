焦凡凡曝與王齊麟賽前對話！曾預言金牌到手 粉絲驚呆：幸運女神
昨（4）日為台灣出戰奧運的男子羽球混雙組合「麟洋配」，王齊麟、李洋兩人順利拿下金牌，以2比1擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，挑戰二連霸成功，讓全台上下歡聲雷動，其中王齊麟的藝人好友焦凡凡，今（5）日稍早也曬出先前替他加油打氣的對話紀錄，感動表示：「你跟李洋真的做到了，你們好棒！」
記者施以慧／綜合報導
焦凡凡曝光賽前對話 神預言「麟洋配」奪金
焦凡凡在Threads上發文，並貼出1張IG的對話截圖，內容是她在金牌戰前曾預祝對方拿下金牌，「金牌了！絕對！」同時也鼓勵對方要讓心情放鬆、盡力就好，王齊麟也坦言自己會加油，「盡力！」沒想到焦凡凡就如同幸運女神一般，「麟洋配」真的拿下金牌，讓焦凡凡非常開心，大力稱讚：「你好棒，超棒超棒！」為此王齊麟也感動表示「真的做到了！」難掩勝利喜悅。
貼文掀起熱烈討論 粉絲大讚「幸運女神」
沒想到焦凡凡的貼文曝光後，掀起一票討論，不少粉絲驚嘆焦凡凡的預言能力：「妳是預言家」、「有被妳加油到的，最後都會贏耶」、「妳現在是棒球跟羽球的幸運星！」大讚焦凡凡是幸運女神。
全國都替「麟洋配」加油 本屆首面金牌到手
而事實上，昨晚的金牌戰讓全國人民都非常緊張，許多民眾守在電視機前替「麟洋配」加油，所幸兩人不負眾望，成功在本屆奧運中，為台灣爭取到首面金牌。