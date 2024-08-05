孟加拉全國流血示威惡化！總理哈希納逃往印度 至少300人死亡
孟加拉上個月爆發的示威局勢升溫惡化，升級為流血衝突後至少有300人喪命。週一（5）孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在全國示威中辭職下台，並和她的妹妹一同搭機逃往印度，這也是哈希納15年統治以來最嚴重的動亂之一。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據孟加拉當地媒體「曙光日報」、《BBC》與《路透》等報導，哈希納是在當地時間下午約2時25分（台灣時間下午4時25分），與妹妹雷哈納（Sheikh Rehana Siddiq）搭乘軍方直升機離開總理官邸，當時已經有數千名抗議者湧入首都達卡（Dhaka）並衝進總理官邸要求她辭職。
孟加拉電視台在現場報導時，拍下來自全國各地的抗議民眾聚集的畫面，同時還有超過1500名抗議人士闖進總理官邸，一邊翻倒官邸內所有家具、砸碎玻璃門窗，一邊歡呼與朝鏡頭揮手。
出身孟加拉政治世家的哈希納姊妹先是搭乘軍用直升機前往安全處緊急避難，接著已經飛往印度流亡。
自2009年開始擔任孟加拉總理的哈希納於今年大選贏得第四屆任期，然而哈希納執政下的專制、政府與軍警貪腐問題愈來愈嚴重，新冠疫情爆發後孟加拉經濟更遭遇嚴重衰退，數千萬人面臨失業以及嚴重通貨膨脹，更未能成功平息從公務員配給爭議演變為對哈希納執政抗議的衝突。
當地媒體估計，流血衝突爆發之初已有數千人受傷，截至目前為止，這場示威活動的死亡人數更是突破300人。