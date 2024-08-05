麟洋配奧運奪金太開心！小龍女衝門外下1秒出事 哀嘆：樂極生悲
為台灣出戰「2024巴黎奧運會」的男子羽球混雙組合李洋、王齊麟，昨（4）日開打金牌殊死戰，以2比1的好成績擊退中國對手梁偉鏗、王昶，拿下人生第2面奧運金牌，也是中華隊在2024巴黎奧運首度奪金。不過卻有啦啦隊女神因為太過開心而出事，「小龍女」賴可今（5）日爆料，自己與3名啦啦隊夥伴因為麟洋配奪金太開心，衝出飯店房間歡呼，卻慘遭反鎖在房門外，還曬出當時的影片，無奈直呼：「樂極生悲！」讓一票網友笑翻。
記者施以慧／綜合報導
被鎖門外不忘拍片紀錄 幾人沒穿鞋呆站門口
賴可在Threads曬出一段影片，只見她與沛沛、馬妹、星岑站在飯店房間門口，還都沒有穿上鞋子：「拿金牌太開心了，衝出房門都沒有帶卡、都沒有穿鞋子。」幾人呆呆站在房門口，樣子略顯滑稽，所幸賴可還記得帶了手機，還不忘記錄下與夥伴超糗的瞬間。
遭鎖房外樂極生悲 房務員笑虧是否太高興
賴可還透露，當時麟洋配在確定奪冠的瞬間，整層樓歡聲雷動，許多人都衝出房門歡呼，怎料她們卻因為忘記帶房門卡而樂極生悲，「大家各自跑出房門慶祝，然後門就關了，樂極生悲。」幸好房務人員立馬協助開門，還不忘調侃4人：「太開心了齁？」
賴可自嘲幸好有穿衣服 網友笑翻調侃做蠢事
賴可事後笑稱：「唯一值得慶幸是都有穿衣服…。」網友也笑翻，紛紛在底下留言：「還好衣服是整齊的」、「房務人員真的太善良，應該要妳們先示範一下最後贏球的慶祝姿勢，再幫妳們開門的」、「一個人做蠢事很蠢，一群人做蠢事很爽」、「我家巷子一堆尖叫聲加歡呼聲。」