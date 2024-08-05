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林郁婷性別爭議風波！國際拳總稱對檢驗有信心　強調具法律約束力

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒，國際拳總今召開記者會說明禁賽原因，強調自己的檢驗沒問題，且具有法律約束力。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒，國際拳總今召開記者會說明禁賽原因，強調自己的檢驗沒問題，且具有法律約束力。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者路皓惟/巴黎報導

巴黎奧運台灣拳后林郁婷在奧運女子57公斤級打進4強戰，確定為中華代表隊保底一面銅牌，但場外卻受到性別爭議風波困擾，引來《哈利波特》作者JK羅琳等名人質疑，隨著風波升級成國際事件。國際拳擊總會（IBA）今（5）日下午1點召開記者會，說明林郁婷與阿爾及利亞拳擊手Imane Khelif在2023年世錦賽被取消資格的原因，國際拳總秘書長Chris Roberts表示：「我們對檢驗結果有信心，這具備法律約束力。」

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國際拳總今日下午在巴黎舉行記者會，現場湧入來自各國的大批媒體，延了一小時才正式展開。本次記者會由國際拳總秘書長Chris Roberts、總監Marko Petric和教練委員會主席Gabriele Martelli負責說明，另外，歐洲拳擊聯合會主席Ioannis Filippatos也都出席這場記者會。

國際拳總秘書長Chris Roberts表示：「兩位拳擊手進行了進一步的血液檢查，結果顯示她們不符合參賽資格。由於這些結果未公開，我們可以提供檢驗副本，這兩份文件上都有簽名，因此具有法律約束力。在此基礎上，我們進一步討論解決方案，並獲得理事會的批准，所以我們對檢驗結果充滿信心。」

國際拳總指出，這項決定在2023年3月25日獲得理事會批准，並指出林郁婷從未向國際體育仲裁法庭（CAS）提出申訴。歐洲拳擊聯合會主席Ioannis Filippatos說：「我百分之百瞭解跨性別者的定義，每個人都可以自由運動，但保護女性選手是必須的。」

性別爭議風波背後　是國際拳總與國際奧會之爭　

這場性別風波背後，其實是國際拳擊總會（IBA）與國際奧會（IOC）之爭。去年3月，俄羅斯主導的國際拳總在世錦賽取消了林郁婷和Imane Khelif的資格，理由是她們「不符規定」，並稱這是為了「維護比賽的公平性和最高誠信度」，但未說明測試細節。

國際拳總發布聲明，稱取消林郁婷世錦賽資格，是經過認真審查後的決定。雖然沒有對選手進行睪固酮檢驗，但國際拳總強調是基於另一項單獨、具有公信力的保密檢驗，檢驗顯示林郁婷不符合參賽資格，並且較其他女性選手具有優勢。

去年6月因管理不善和貪污指控，國際奧會取消國際拳總的主導權，改由國際奧會自行主導奧運拳擊賽事。國際奧會發布聲明力挺林郁婷與Khelif，稱兩人成為「國際拳總武斷決定的受害者」，指國際拳總在沒有任何正當程序的情況下做出決定，違反良好治理原則。

國際奧會依照運動員護照來定義性別。在這場性別風波中，國際奧會主席Thomas Bach曾公開為2名選手辯護，呼籲停止仇恨言論，「她們作為女性出生，作為女性成長，擁有女性護照，並作為女性參加了多年的比賽，她們的女性身份從未有過任何疑問。」

過去奧運拳擊種子序由國際拳擊總公布的世界排名而定，但近年國際拳總傳出許多弊案，因此，世界拳擊總會（World Boxing）介入。現在國際奧會主要以世界拳擊總會（World Boxing）為主，但國際拳總希望把主導權搶回來，這場風波也凸顯國際拳總與國際奧會之間的矛盾，也對選手造成莫大的影響。

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