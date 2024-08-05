中央視導毒品危害防制業務　高市展現創新毒防成效

為實地瞭解各縣市執行毒品防制業務成效，8月5日由衛生福利部政務次長林靜儀率領教育部、法務部、勞動部勞動力發展署、內政部警政署等中央部會代表及學者專家共18位視導評核委員，至高雄市政府毒品防制局進行中央部會聯合視導實地輔導訪查，高雄市副市長羅達生代表歡迎，並率毒防局、警察局、衛生局、教育局、 勞工局、社會局等19 個毒防網絡局處報告年度成果，對於112年度「預防宣導組」、 「保護扶助組」、「醫療服務組」及「綜合規劃組」的工作項目與衡量指標執行狀況，向評核委員說明，並設攤互動展示各項「特色及創新方案」與成效，同時參觀毒防局多元發展中心，讓委員更實地了解高雄市毒品防制具體作為，現場交流熱絡，並在業務座談與意見交流上給予高度肯定。
記者蔡佳宏／高雄報導
羅達生致詞表示，毒品防制是長期永續的推動工作，高雄市政府成立全國唯一的毒品防制局，並設置跨網絡毒品防制會報，由市長擔任召集人，統合市府跨局處以及府外之地檢署、法院、調查局、專家學者、民間專業團體、宗教團體等共同合作努力；羅副市長強調，高雄市推動很多特色及創新方案，包括毒防局運用大數據AI技術開發科技輔導智慧毒防系統，在112 年榮獲政府服務獎數位創新加值獎及智慧城市創新應用獎的雙獎肯定，並首創毒品防制關懷站，獲得社區及里長熱烈支持，另勞工局設置「施用毒品者重返職場專案辦公室」協助就業，衛生局推動「高屏澎整合性藥癮醫療示範中心」完善戒癮照護服務，教育局打造「反毒教育行動車」巡迴各校園宣導，以及警察局的警民合作「反毒通報網」強化毒源通報打擊毒品犯罪等，加強在前端預防、中端緝毒與後端輔導上之整合，都展現創新亮點及良好成效。另112 年衛福部毒品危害防制中心聯合視導考評高雄市榮獲「特優」，希望今年能有更好佳績，行政院卓院長表示新世代反毒策略行動綱領第三期，在未來4年將再投入150億元落實各項反毒工作，高雄市政府將持續跨局處努力，全方位防制毒品，中央與地方攜手合作，邁向無毒家園及健康城市目標。
林靜儀也高度肯定高雄市政府各單位在毒品防制推動上的努力成果與特色創新，希望高雄市可以多多分享經驗，並在全國首創的AI系統也可以與中央及跨網絡合作推廣。