狂賀奧運唐嘉鴻奪銅牌！7-11冰淇淋紅茶買2送2 萊爾富咖啡買1送1
狂賀中華隊再獲一面奧運銅牌！「亞洲貓王」唐嘉鴻今（5）晚在體操單槓決賽中，以13.966分斬獲銅牌，7-11立刻宣布加碼，門市祭出冰淇淋紅茶買2送2，線上APP寄杯也有黑糖珍珠撞奶買2送2。萊爾富則發動美式、拿鐵買1送1。
記者黃韻文／綜合報導
慶祝中華隊選手唐嘉鴻在體操單槓入袋一面銅牌，7-ELEVEN限時2天優惠，8月6日、7日在門市享有冰淇淋紅茶買2送2、指定愛之味燕麥系列買2送1、海尼根Silver星銀啤酒330ml／500ml 第2件5折。
《OPENPOINT 》APP寄杯也有優惠，「行動隨時取」推出黑糖珍珠撞奶買2送2，限量2萬組，每會員限購4組，可兌換至9月30日。
全家便利商店發出「奪牌送電視」最強祭品文，至今已累計送出6台電視，今歡慶奪牌再度加碼，自明（6）日上午10:00起，全家APP「隨買跨店取」FMC氣泡水享買一送一優惠，每會員限購1份，兌換期限至10月31日
萊爾富慶祝中華隊連續三日傳捷報，即日起至8月6日前，Hi café大杯系列的美式（45元）、拿鐵（55元）同品項買1送1，可冰、熱任選；濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（40元）也享任選買1送1。