好想看台灣拿第2面金牌！最看好哪位中華隊選手？　眾私心點名她

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本屆巴黎奧運從7月26日開始進行比賽，不過前面幾天中華隊都沒有任何一面獎牌進帳，讓許多網友悲觀認為，這屆的奪牌成績會有些慘淡。沒想到在8月3日射擊好手李孟遠在男子定向飛靶決賽成功摘銅，開創台灣射擊項目歷史後，台灣奪牌潮就此展開。
8月4日上午，先是60公斤級女子拳擊好手吳詩儀確定收下銅牌，晚上「麟洋配」再度將全台灣2300萬人的心集結在一起，成功完成史無前例的奧運羽球男雙的二連霸奪金紀錄，也為台灣拿下本屆首面金牌。
到了今（5）日「亞洲貓王」體操唐嘉鴻第一個上場後就出現掉槓失誤，沒想到後面上場的各國好手也都失誤連連，彷彿這場地有魔咒一般，最終戲劇性地以總分13.966分奪得銅牌，與中國好手張博恆並列。截至今（5）日中華隊已經確定有6面獎牌入袋，僅次東京奧運12面獎牌，2004雅典奧運、2016里約奧運的5面獎牌，創下歷史第二佳績。
好想看到中華隊第二面金牌！有望鍍金選手曝光
中華隊好手持續奪牌的氣勢還沒停，也讓網友更希望能看到第二面金牌的出現，忍不住發文，「昨天麟洋拿下第1面金牌，全台慶祝程度不輸國慶日，那麼如果中華隊再拿下第2面金牌，你們猜猜誰會是下一個金牌得主？」
許多台灣粉絲紛紛吶喊出心中偶像的名字，包含「台灣女拳王林郁婷」 、「抗癌拳擊女王陳念琴」 、「舉重女神郭婞淳」 等人，都具備爭奪金牌的實力，而且其中兩位拳擊選手，都已經進入四強賽保證奪牌。
舉重女神郭婞淳帶傷拚戰！全台粉絲幫集氣力拚奪牌
台灣舉重女神郭婞淳在上一屆東京奧運女子59公斤級拿下金牌，不過近年來深受各種傷勢困擾，直到今年3月份才在泰國舉重世界盃重回國際賽場，最終因世界排名因此，也進入奧運安全名單，生涯第四度登上奧運殿堂。
8月1日郭婞淳在桃園機場準備飛往巴黎時，就曾透露傷勢還是多少有影響到自己狀態，但仍會「穩穩的，希望身體穩定，不會刻意去衝重量，現在太急沒有用，只希望這次能夠帶著平靜的心情把最好的狀態表現出來」，至於是否有信心衛冕金牌，郭婞淳坦言「一定會有壓力」，因為每個選手能走到這都很不容易，比賽也是，當天誰狀況更好就能取勝。
而郭婞淳也將在8月8日台灣時間晚間9點，正式於巴黎奧運女子59公斤級舉重項目出賽，粉絲們記得設定好行事曆，準時在電視機前為女神加油吶喊。
🟡巴黎奧運舉重中華隊賽程
【女子49公斤級】
📍8月8日 01:30 方莞靈
【女子59公斤級】
📍8月8日 21:00 郭婞淳
【女子71公斤級】
📍8月10日 01:30 陳玟卉
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