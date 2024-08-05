奧運獎金「台灣29選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

好想看台灣拿第2面金牌！最看好哪位中華隊選手？　眾私心點名她

▲許多粉絲私心希望能看到「舉重女神」 郭婞淳能在巴黎奧運奪牌。（圖／記者林調遜攝）
▲許多粉絲私心希望能看到「舉重女神」 郭婞淳能在巴黎奧運奪牌。（圖／記者林調遜攝）

記者潘毅／綜合報導

2024巴黎奧運賽事還在熱烈進行當中，目前中華隊在本屆賽會中的成績也相當亮眼，已確定有6面獎牌進帳，更包含「麟洋配」奧運羽球男雙的二連霸金牌，也讓許多台灣民眾一掃先前奪牌荒的陰霾，開始盼望中華隊第2面金牌出爐，而究竟哪一些選手最被看好奪下第二金？許多人則私心點名「舉重女神」 郭婞淳，希望她能跟「麟洋配」一樣，完成金牌二連霸壯舉。

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▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
台灣熬過8天奪牌荒！巴黎奧運奪牌數已創歷史第二佳績

本屆巴黎奧運從7月26日開始進行比賽，不過前面幾天中華隊都沒有任何一面獎牌進帳，讓許多網友悲觀認為，這屆的奪牌成績會有些慘淡。沒想到在8月3日射擊好手李孟遠在男子定向飛靶決賽成功摘銅，開創台灣射擊項目歷史後，台灣奪牌潮就此展開。

8月4日上午，先是60公斤級女子拳擊好手吳詩儀確定收下銅牌，晚上「麟洋配」再度將全台灣2300萬人的心集結在一起，成功完成史無前例的奧運羽球男雙的二連霸奪金紀錄，也為台灣拿下本屆首面金牌。

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
到了今（5）日「亞洲貓王」體操唐嘉鴻第一個上場後就出現掉槓失誤，沒想到後面上場的各國好手也都失誤連連，彷彿這場地有魔咒一般，最終戲劇性地以總分13.966分奪得銅牌，與中國好手張博恆並列。截至今（5）日中華隊已經確定有6面獎牌入袋，僅次東京奧運12面獎牌，2004雅典奧運、2016里約奧運的5面獎牌，創下歷史第二佳績。

好想看到中華隊第二面金牌！有望鍍金選手曝光

中華隊好手持續奪牌的氣勢還沒停，也讓網友更希望能看到第二面金牌的出現，忍不住發文，「昨天麟洋拿下第1面金牌，全台慶祝程度不輸國慶日，那麼如果中華隊再拿下第2面金牌，你們猜猜誰會是下一個金牌得主？」

▲被稱為「台灣拳后」的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，而國際奧會（IOC）隨即發聲認證林郁婷的參賽資格，認為她均符合奧運相關規定，不過依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊。（圖／林郁婷IG）
▲雖然無奈深陷性別爭議，台灣女拳王林郁婷還在力拼奪金。（圖／林郁婷IG）
 許多台灣粉絲紛紛吶喊出心中偶像的名字，包含「台灣女拳王林郁婷」 、「抗癌拳擊女王陳念琴」 、「舉重女神郭婞淳」 等人，都具備爭奪金牌的實力，而且其中兩位拳擊選手，都已經進入四強賽保證奪牌。

舉重女神郭婞淳帶傷拚戰！全台粉絲幫集氣力拚奪牌

台灣舉重女神郭婞淳在上一屆東京奧運女子59公斤級拿下金牌，不過近年來深受各種傷勢困擾，直到今年3月份才在泰國舉重世界盃重回國際賽場，最終因世界排名因此，也進入奧運安全名單，生涯第四度登上奧運殿堂。

▲2024巴黎奧運唐嘉鴻小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運唐嘉鴻小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
8月1日郭婞淳在桃園機場準備飛往巴黎時，就曾透露傷勢還是多少有影響到自己狀態，但仍會「穩穩的，希望身體穩定，不會刻意去衝重量，現在太急沒有用，只希望這次能夠帶著平靜的心情把最好的狀態表現出來」，至於是否有信心衛冕金牌，郭婞淳坦言「一定會有壓力」，因為每個選手能走到這都很不容易，比賽也是，當天誰狀況更好就能取勝。

而郭婞淳也將在8月8日台灣時間晚間9點，正式於巴黎奧運女子59公斤級舉重項目出賽，粉絲們記得設定好行事曆，準時在電視機前為女神加油吶喊。

🟡巴黎奧運舉重中華隊賽程
【女子49公斤級】
📍8月8日 01:30 方莞靈

【女子59公斤級】
📍8月8日 21:00 郭婞淳

【女子71公斤級】
📍8月10日 01:30 陳玟卉

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