全球股災「若向下修正如滾雪球可怕」　謝金河：世界的震央在日本

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不過謝金河也提到，值得關注的消息有二，首先是「美國降息」牽動景氣回落的疑慮，他提到過去投資人普遍認為若是美國升息21碼，將重創世界經濟，「但在利率4至5％的情況下，美國經濟仍繳出亮眼的成績單，若是開始降息，市場反而會從負面角度來解讀，且這時股價已經大漲，向下修正的壓力，就會像滾雪球一樣可怕，這次的費半指數、Nasdaq100最具代表性。」
第二個重大消息是日本升息，將使利差交易的資金轉向，謝金河過去一直提到日圓「維持在150至160的區間愈久愈好」，因為一旦任意升值，日股就可能會遭到重傷，而這次日本銀行結束負利率，10年期公債的殖利率一度跑到1.02％，「大變化牽動長期以來的美國、日本息差，尤其是利差交易的熱錢，資金轉向立即造成日股大跌。」
他也將日經指數與台股進行比較，謝金河指出日經指數5日大跌4451.28點，跌幅12.4％，東証指數下跌12.23％，都比台股還嚴重，且已「將全年漲幅全部跌光」，而台股這次修正與日經相比，「到今天為止今年仍有10.6％的漲幅，已是世界最強市場。」
最後他也提到，這波股市敏感指標除了費半指數引領全球半導體股市修正外，還包含日本升息帶來的資金轉向以及日圓、日股及日本公債殖利率的變化，美股跌勢恐無法避免。