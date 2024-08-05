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全球股災「若向下修正如滾雪球可怕」　謝金河：世界的震央在日本

▲全球股市近兩日出現崩盤，財信傳媒董事長謝金河分析稱日經指數今年的漲幅已跌光，更稱世界的震央就在日本。圖為崩破2000點瞬間。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球股市近兩日出現崩盤，財信傳媒董事長謝金河分析稱日經指數今年的漲幅已跌光，更稱世界的震央就在日本。圖為崩破2000點瞬間。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國科技股下跌推動骨牌效應引發全球股災，台股崩跌1807點、跌幅高達8.35％，財信傳媒董事長謝金河分析指出，這次的股市修正從川普放話要台灣交保護費開始，而除了台股重挫外，日經指數也同樣大跌，今年的漲幅已跌光，更稱世界的震央就在日本。

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謝金河指出，這波股市修正的起點是在7月11日，當時川普放話「要台灣交保護費」開始，接著陸續出現股市超漲、技術面與基本面的修正，金融市場還碰上多個變數，包含股神巴菲特賣掉蘋果近半數持股、以色列在伊朗炸死巴勒斯坦領袖，中東局勢升溫等，導致這次才會「跌得這麼重」。

不過謝金河也提到，值得關注的消息有二，首先是「美國降息」牽動景氣回落的疑慮，他提到過去投資人普遍認為若是美國升息21碼，將重創世界經濟，「但在利率4至5％的情況下，美國經濟仍繳出亮眼的成績單，若是開始降息，市場反而會從負面角度來解讀，且這時股價已經大漲，向下修正的壓力，就會像滾雪球一樣可怕，這次的費半指數、Nasdaq100最具代表性。」

▲日本股市5日開盤後全面下跌，日經指數早盤一度暴跌2,500點，進入午盤後更再多跌2千點，一度崩跌逾4600點。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本股市5日開盤後全面下跌，日經指數早盤一度暴跌2,500點，進入午盤後更再多跌2千點，一度崩跌逾4600點。（圖／美聯社／達志影像）
第二個重大消息是日本升息，將使利差交易的資金轉向，謝金河過去一直提到日圓「維持在150至160的區間愈久愈好」，因為一旦任意升值，日股就可能會遭到重傷，而這次日本銀行結束負利率，10年期公債的殖利率一度跑到1.02％，「大變化牽動長期以來的美國、日本息差，尤其是利差交易的熱錢，資金轉向立即造成日股大跌。」

他也將日經指數與台股進行比較，謝金河指出日經指數5日大跌4451.28點，跌幅12.4％，東証指數下跌12.23％，都比台股還嚴重，且已「將全年漲幅全部跌光」，而台股這次修正與日經相比，「到今天為止今年仍有10.6％的漲幅，已是世界最強市場。」

最後他也提到，這波股市敏感指標除了費半指數引領全球半導體股市修正外，還包含日本升息帶來的資金轉向以及日圓、日股及日本公債殖利率的變化，美股跌勢恐無法避免。


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