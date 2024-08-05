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奧運排球／日本男排止步8強！錯過4次賽末點　慘遭義大利3：2逆轉

▲日本男排在巴黎奧運8強賽交手義大利，一度取得2：0領先，但後續遭到追平，全場錯失4次賽末點，最終義大利以3：2逆轉奪勝，日本龍神的奧運之旅也劃下休止符。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排在巴黎奧運8強賽交手義大利，一度取得2：0領先，但後續遭到追平，全場錯失4次賽末點，最終義大利以3：2逆轉奪勝，日本龍神的奧運之旅也劃下休止符。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

日本男排止步8強！連續2屆奧運會闖入8強的日本男排，在今（5）日晚間交手義大利，一度取得2：0的大幅度領先，但最終卻讓義大利讓2追3，完成難以置信的驚天逆轉日本隊全場共錯失4次賽末點，距離睽違48年的奧運4強賽僅有「一球」之遙，結果只能用遺憾來形容，繼上屆東京奧運後，日本龍神的奧運之旅再次在8強劃下休止符

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▲日本男排在巴黎奧運8強賽，多次錯失賽末點，遭到義大利逆轉，球隊核心西田有志難掩遺憾神情。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排在巴黎奧運8強賽，多次錯失賽末點，遭到義大利逆轉，球隊核心西田有志（中）難掩遺憾神情，高橋藍（右）也抱著教練哭泣。（圖／美聯社／達志影像）
日本多次錯失賽末點　義大利趁勢反攻

本場比賽開端，隊長石川祐希找回手感，聯手西田有志強勢猛攻義大利，以25：20、25、23搶下2局，成功聽牌，並且在第3局尾聲，取得24：21的領先，距離闖入4強賽只剩下最後1分。

沒想到，義大利扛住3次賽末點，連續攻下4分，將比分超前，並以27：25拿下首局隨後更趁著氣勢，拿下第4局，將比賽逼入第5局。關鍵決勝局，日本因為發球失誤，再次錯過1次賽末點，最終被義大利連拿2分，完成讓2追3的神奇逆轉戲碼

日本男排連續2屆在奧運止步8強，無緣自1976年的奧運會後，達成睽違48年重返4強的夢想。日本過去和義大利交手的總戰績為27勝41敗，在奧運會上交手7次，日本拿下2勝5敗，自1988年的漢城奧運後，吞下5連敗




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