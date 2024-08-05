奧運排球／日本男排止步8強！錯過4次賽末點 慘遭義大利3：2逆轉
日本男排止步8強！連續2屆奧運會闖入8強的日本男排，在今（5）日晚間交手義大利，一度取得2：0的大幅度領先，但最終卻讓義大利讓2追3，完成難以置信的驚天逆轉。日本隊全場共錯失4次賽末點，距離睽違48年的奧運4強賽僅有「一球」之遙，結果只能用遺憾來形容，繼上屆東京奧運後，日本龍神的奧運之旅再次在8強劃下休止符。
記者林之越/綜合報導
日本多次錯失賽末點 義大利趁勢反攻
本場比賽開端，隊長石川祐希找回手感，聯手西田有志強勢猛攻義大利，以25：20、25、23搶下2局，成功聽牌，並且在第3局尾聲，取得24：21的領先，距離闖入4強賽只剩下最後1分。
沒想到，義大利扛住3次賽末點，連續攻下4分，將比分超前，並以27：25拿下首局。隨後更趁著氣勢，拿下第4局，將比賽逼入第5局。關鍵決勝局，日本因為發球失誤，再次錯過1次賽末點，最終被義大利連拿2分，完成讓2追3的神奇逆轉戲碼。
日本男排連續2屆在奧運止步8強，無緣自1976年的奧運會後，達成睽違48年重返4強的夢想。日本過去和義大利交手的總戰績為27勝41敗，在奧運會上交手7次，日本拿下2勝5敗，自1988年的漢城奧運後，吞下5連敗。