李鴻淵行刑式槍殺奪4命！倖存者求償4670萬 南投地院判准
2年前犯下南投康建生技公司廠房4死1重傷槍擊命案的殺手李鴻淵，最高法院日前先依1個殺人罪判處無期徒刑定讞，另3個死刑則送憲法法庭釋憲尚未審結。其中受重傷的公司負責人賴敏男提起刑事附帶民事賠償，求償4670萬餘元，南投地院近日判准，可上訴。
社會組/綜合報導
李鴻淵聲稱曾於2013年任職康建生技公司，因被前雇主、同事等人欺負，加上失業與妻子失和心情低落，蓄謀規劃向前東家復仇。2022年7月14日持槍闖入廠房，先是喝令部分員工離去，之後朝「牛樟芝之父」創辦人賴敏男、賴敏男胞弟、賴敏男女兒、張姓主任、劉姓課長行刑式開槍，結果只有賴敏男搶救回來，其餘4人均當場斃命。
身受重傷的賴敏男，昏迷半個月後才甦醒，出院後被兒子接到外縣市療養照護，一審時對李鴻淵提起刑事附帶民事賠償，介紹買槍的賴男也要連帶賠償，要求賠償3400萬元，另因女兒也命喪槍下，要求賠償喪葬費、扶養費損失、精神撫慰金等共1270萬餘元，合計4670萬餘元。
南投地院認為，賴敏男求償項目和金額都合理，應予准許，判李鴻淵應支付4670萬餘元，另因沒有證據顯示介紹買槍的賴男是共同侵權行為人，因此無理由要求連帶賠償，駁回賠償請求。