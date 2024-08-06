國際拳總記者會仍無具體證據　主席還稱「台灣是中國一部分」

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然而，面對經過國際賽事專門藥檢組織WADA（世界運動禁藥管制組織）與國際奧委會檢測、保證兩人完全符合女子拳擊資格，國際拳總卻僅以未通過性別測驗為由剝奪兩人資格，遲遲未公開展示證據證明檢測結果或有爭議的數據，為此持續遭受各界質疑。
記者會狀況百出 國際拳總現場打太極
這場記者會不僅在表定時間後拖了快一個小時才舉行，聲名狼藉的俄羅斯籍主席克列姆列夫（Umar Kremlev）也沒有親臨現場，而是透過視訊連線頻繁以俄語回應，現場則由國際拳總秘書長羅伯特（Chris Roberts）主持，同時找來該協會的前醫學主席菲利帕托斯（Ioannis Filippatos）代表IBA發言、替檢驗背書。
記者會過程期間克列姆列夫全程以俄語發言，YouTube直播還時不時出包，包含雜音影響、收音不良、黑畫面、口譯時有時無等情況；在未到場的主席克列姆列夫20分鐘的開場白當中，他以俄語頻繁攻擊巴黎奧運的開幕儀式冒犯基督教、指控國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）破壞女子運動賽事，也稱受到台灣和阿爾及利亞政府施壓，不斷強調「拳擊是高強度運動賽事」、「必須保護女性運動員安全」，但對於如何提出選手失格證據爭議卻始終不提。
長期深陷貪腐、與俄羅斯掛勾等醜聞的國際拳總，也被質疑是俄羅斯利用無端指控選手不是女性掀起的性別風波干擾奧運，現場有記者對此追問IBA最大金主「俄羅斯天然氣工業股份公司」每年付給國際拳總多少錢，而秘書長羅伯特、前醫學主席菲利帕托斯每年又收受IBA多少錢，但卻遭含糊帶過或直接拒絕回答。
國際拳總：選手2次檢測結果不一
記者會進入重點環節，IBA秘書長羅伯特指出，2022年伊斯坦堡世界錦標賽上，有選手與教練對林郁婷和哈利芙提出質疑，兩位選手也接受相關血液測試、性別檢測，但到了2023年印度德里世錦賽，兩名選手又被以「為了取得兩種不同的測試結果」為由再度被要求檢測，結果出爐IBA認定「染色體結果顯示兩位選手不符合女子拳擊參賽資格要求」，隨即經過IBA董事會批准，將2人自世錦賽中除名。
來自台灣、人在現場的公視資深記者則在當下質問，若在2022年IBA就曾測到2名選手不合資格，為何要拖到2023年世錦賽進行時才提出、撤除選手資格，這時兩人又該如何證明他們是女性？
羅伯特對此就稱，林郁婷與哈利夫本來就有21天的時間，可以向國際運動仲裁法院（CAS）提出上訴，但林郁婷並未提出申訴，而IBA也支付了哈利夫在該年4月提出的上訴費用，但國際體育仲裁法庭並未繼續審理此案，因此現在這項裁決是完全合法的。
他也強調基於醫療保密，IBA無法提供實際的血液測試結果，同時也稱「中華台北」與阿爾及利亞都正式發文給國際拳總要求不可透露2名拳擊選手的所有資訊，因此只能揭露檢測的部分細節。
羅伯特又重申，2023年的檢測有著「決定性結果」，菲利帕托斯則補充表示，2位選手在2022年做了4次血液檢測，其中2次基因正常，2次基因不正常，而他看到的醫療結果和實驗檢測「讓我無法告訴你這名拳擊手（哈利芙）是否生來就是女性」，而檢測項目細節則同樣並未公開。
要求女選手自證清白 拳總主席：我很尊重中國，台灣是中國的一部分
話鋒一轉，羅伯特又強調國際拳總本來沒有打算在奧運上重提此事，是收到義大利拳協的投訴才採取行動。義大利女拳擊手卡里尼（Angela Carini）在奧運期間與哈利芙對戰46秒後立刻棄賽，還拒絕與對手擁抱、發言暗示質疑其性別，但隔了一天便出面為情緒發言道歉，且和義大利拳協拒絕國際拳總所提供「等同於冠軍規格」的獎金。
羅伯特指責，國際奧委會「更喜歡根據護照來判斷（選手）資格」，菲利帕托斯也立刻表態，稱護照無法被用來判斷生物學上的資格，替IBA的檢驗進行背書，強調「護照可以更改，但生物學的資格不能。」
主席克列姆列夫則強調，國際拳總並沒有針對哪個國家，只是要確保比賽符合資格，還說他相當尊敬阿爾及利亞與台灣的人民，但又在沒有證據的情況下稱2名選手的「睪固酮（Testosterone）水準高到跟男人一樣」，並稱自己不在產房現場，「我怎麼知道她們出生時是男是女？但基因測試與睪固酮測試都顯示他們是男人。」
克列姆列夫接著又要求女選手理應「自證清白」，他先是表示「我很尊重中國，中國是我最愛的國家」，又稱台灣是中國的一部分，「我們沒有針對中國選手」；接著又稱IBA已經寄送檢測結果給台灣了，運動員如果想證明自己生來就是女性，就必須自己做出證明，但她們沒有提供檢測證明，「如果有人指控我不是男人，我會接受任何的測試、拿出相關文件來證明我就是男人」。
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