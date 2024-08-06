奧運籃球／夢幻隊金牌差3勝 Curry在奧運熄火！未展現神射功力
美國夢幻隊在巴黎奧運男籃的奪金之旅僅差3勝，明(7)日凌晨將在8強賽碰上巴西。美國隊總教練Steve Kerr表示，「全隊狀況越來越好，我們已經適應FIBA的規則，球員能全力發揮。」奧運採用FIBA的籃球規則，與NBA有諸多不同。另外，Stephen Curry還在找手感，整體命中率低於35%。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
夢幻隊成員才華洋溢，進攻火力無庸置疑，不過外媒分析指出，美國隊目前包括熱身賽8戰全勝，最關鍵的是強悍的防守，過去3場比賽失分都在90分以內。另外，美國隊將對手的命中率限制在40%內，三分球命中率僅為29%。
Steve Kerr也回應，「我們完全專注於防守，大家各司其職，把本份都做好，不會讓對手輕易得分。」
Curry手感低迷不影響美國隊
本屆美國隊共有10名球員場均得分至少7分，且這10人場均出手都不超過10次，高效率的表現，也讓整體命中率達到54%，更顯現團隊無私的打球風格。
Kerr說，「這就是我們可以壓倒對手的方式。每個人都隨時準備好，無論何時上場。」尚未展現神社功力的Stephen Curry說，「我在奧運的手感沒有很好（命中率32%），但這並沒有影響球隊的進攻節奏。」
下一場對上巴西，外界一面倒看好美國能大勝過關。根據《球王體育賽事inplayZ》整理國際盤口資訊顯示，開出美國讓27分的懸殊盤口。而《台灣運彩》則尚未開盤。