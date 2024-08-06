我在巴黎奧運／公廁驚魂記！「屎運」決定一切　怪不得巴黎臭臭的

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走在巴黎的街頭，尤其是治安較差的區域，時常能聞到那股讓人皺眉的味道。這是因為巴黎街頭的廁所實在難找，逼得許多人不得不就地解決。為了改善這一情況，巴黎市政府安裝了750多個公共廁所和小便池，甚至還設置了巴黎公廁查詢網站 toilettespubliques.com，以滿足市民和遊客的需求。
公廁的使用方式相當簡單方便：面板亮起綠燈代表裡面沒人，即可按下開門鈕進入，進門後右手邊牆上有關門按鈕。使用完畢後，按牆上的開門按鈕離開，自動清潔系統會進行噴水清洗。
巴黎公廁氣味很「上頭」 人品決定一切
公廁雖然不比自家乾淨，但照理說，至少不應該讓人感到恐懼。然而，現實卻常常令人崩潰。即便有公廁地圖讓遊客搜尋最近的廁所位置，但有時候還是得靠「人品」，因為不是廁所故障，就是大排長龍，而最慘的是「滿地排泄物」，上個廁所彷彿在玩「踩地雷」，每一步都充滿驚嚇。
當你急匆匆地按開公廁門，迎接你的很可能不是乾淨的地板和馬桶，而是滿地的排泄物和擦完屁股的衛生紙，那股強烈的臭味迎面襲來，絕對讓你刻骨銘心，十分「上頭」！一時半刻都難以忘懷。公廁本該是解決「大問題」的地方，但實際上卻成了新的「大問題」，我只能說人品很重要。
真的別無選擇？ 善用周邊資源解「三急」
幸運的是，公共廁所並不是解決「三急」的唯一選擇。街角的咖啡廳或速食店，都是可以解決上廁所問題的好地方。只要進入店內買杯飲料或小點心，就能免費使用他們的廁所。成本跟付費廁所差不了太多，但還能順便充飢解饞。
像麥當勞和星巴克這類國際連鎖店相當方便，只需買杯咖啡或點心，就能免費獲得廁所密碼，輸入密碼後，就能進入相對乾淨整潔的衛生間，我只能說體驗絕對比公廁好上太多，至少不用擔心你會開到什麼「福袋」。
總之，在巴黎這座浪漫城市，尋找廁所有時會成為一場冒險，但只要掌握好廁所的資訊，就能輕鬆應對，不論是利用公共廁所、火車站、速食店還是百貨公司，總有一個地方能夠解決燃眉之急。
身為一名在巴黎公廁見過滿地「黃金」的受害者，我只有一句忠告：「記住！出門前一定要先去趟廁所，或者乾脆去速食店花個小錢解決。否則，一旦屎在滾，你就只能自求多福，得看你『屎運』強不強了。」
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