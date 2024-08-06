美股主要指數全倒！道瓊重挫逾千點　川普趁機挖苦：賀錦麗害的

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5日收盤，美股道瓊指數下跌1033.99點，或2.6%，收38703.27點；那斯達克指數下跌576.08點，或3.43%，收16200.08點；標普500指數下跌160.23點，或3%，收5186.33點；費城半導體指數下跌88.31點，或1.92%，收4519.45點。
報導提到，科技股是週一表現最差的股票之一，其中輝達（Nvidia）股價跌6.4%，並傳出延後推出新款AI晶片的不利消息；蘋果股價跌4.8%；Meta跌2.64%；谷歌（Google）母公司Alphabet跌4.61%；特斯拉股價跌4.23% 。「美股七巨頭」總市值蒸發了將近1兆美元。
分析認為，科技股「換馬」的過程基本完成，並警告上週美國經濟數據出爐後，「軟著陸」的觀點開始受到部分市場人士質疑，又認為整體股票的風險回報繼續處於不利位置。先前並有部分專家示警，稱對AI的投資可能過熱，對人工智慧的狂熱「有被過度炒作」的風險。
美國前總統兼共和黨總統候選人川普（Donald Trump）則將美股大跌怪罪於競爭對手賀錦麗（Kamala Harris），聲稱對方將「摧毀」美國經濟，在自家創辦的社交媒體「Truth Social」上，以大寫英文字母打下：「TRUMP CASH VS KAMALA CRASH」，挖苦賀錦麗、號稱他本人就不會造成類似的股市崩跌，並指控：「股市崩盤，我已經告訴過你了！賀錦麗毫無頭緒，拜登則睡得很香。這一切都是我們無能的領導所造成的！」
穆迪（Moody）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）則認為，川普的言論反映了將競選活動與不斷變化的市場，聯繫起來的政治風險。不過，川普在擔任前總統期間，也曾因新冠疫情蔓延全美等因素，經歷過數次美股大跌，包括標普500指數曾在2020年3月16日暴跌12%，為該指數史上最嚴重的跌幅之一。