伊朗揚言「在國際框架內」懲罰以色列！美軍駐伊拉克基地遇襲
黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈馬斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），近日接連遇襲身亡，伊朗及其盟友將矛頭指向以色列。隨著中東情勢升高，伊朗最快恐本週就會對以色列發動大規模反擊，該國外交部5日表示，德黑蘭並不希望升級區域緊張，但必須懲罰以色列，才能防止以國再次展開類似行動，擴大地區衝突。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）5日強調，伊朗致力尋求區域的穩定，但這只能透過懲罰侵略者、並對猶太復國主義政權（以色列）形成威懾來實現，德黑蘭採取行動已是不可避免，伊朗有權在國際法框架內懲罰以色列，並呼籲美國停止支持以色列、國際社會應當同意「懲罰侵略者」。
中東緊張升溫之際，有美國政府官員、伊拉克安全消息人士透露，美軍位於伊拉克西部的阿薩德空軍基地（Asad airbase），週一遭遇火箭襲擊，至少5名美國人因此受傷，其中1人傷勢嚴重，目前尚不清楚這起攻擊是否與伊朗的報復行動有關。
為了因應伊朗及黎巴嫩真主黨、哈馬斯的威脅，美國國防部陸續在中東部署更多戰鬥機和軍艦，以此加強防禦。
伊拉克的局勢則相對複雜，同時存在美國、伊朗支持的勢力。自從去年10月，以色列與哈馬斯爆發衝突以來，巴格達當局一直在努力控制伊朗支持的武裝組織，這些組織已多次襲擊巴格達和駐紮鄰國敘利亞的美軍。
伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）已過週日與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）進行了交談，布林肯要求對方協助說服伊朗，減緩對以色列上週在德黑蘭暗殺哈馬斯領導人的報復，從而緩解地區緊張局勢。