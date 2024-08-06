熱帶擾動「恐變輕颱」！吳德榮揭對台影響 各地嚴防大雷雨
防範大雷雨！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，台灣周遭有2處熱帶擾動，其中一個還有發展成輕颱的機率，但就模擬路徑來看，目前皆對台灣無威脅，不過仍導致水氣增多，大氣不穩定度提高，讓午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新美國模式(GEFS)系集模擬顯示，距離較近的熱帶擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，尚未明顯發展，且在琉球南方即轉向偏東遠離。另外1個熱帶擾動在大低壓環流（「季風環流」Monsoon Gyre）的東側，有發展成輕颱的機率，偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流；兩者皆對台無威脅，但模式模擬將繼續調整，應持續觀察。
吳德榮表示，昨日各地區最高氣溫約在36、37度。今日清晨中南部有小範圍短暫降雨，截至4時44分各地區平地最低氣溫約在23至25度，今日地區氣溫為北部23至36度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至35度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至週五最高氣溫稍降至36度左右，仍晴朗偏熱；清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨；熱帶擾動接近又向東離開，致使水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。
另外，最新模式模擬顯示，週六至下週一日天氣晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；午後對流範圍稍縮小，影響部分山區及平地，仍有局部大雷雨發生的機率。