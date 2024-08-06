全球股災、日經指數遭重創！矢板明夫：最直接原因是突然升息

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矢板明夫認為，日本這次股災的最直接原因，是因為上個月底，日本央行總裁植田和男突然宣布升息0.25%，並在記者會上表示，如果經濟和物價走勢符合預測，將會繼續升息；此言一出，很多投資家紛紛坐不住，匆忙把手上的資產賣掉，換回日圓還給銀行，主要是日圓長期的負利率政策，有很多投資家透過借日圓買美元，再投資美元資產的方式理財，所以若日圓持續升息，一定會提高他們持有日圓的成本。
矢板明夫進一步指出，由於市場上日圓的需求急遽擴大，形成日股跌、美股跌、日圓漲的惡性循環，加上很多人都加了槓桿，又用AI管理，一旦超過止損線，就被「強制平倉」，很多人在這波股災中傾家蕩產，連日本媒體都把這次股災稱作「植田衝擊」。
至於植田為什麼選擇在這個時候升息，矢板明夫表示，不少人都說是來自政府的壓力，因為日圓一再貶值，已經開始影響到日本的實體經濟，岸田內閣希望日本央行有所作為，所以植田就想到了升息這個老辦法。一般認為升息0.25%是一個很小的幅度，但誰也沒有想到這一聲「咳嗽」，卻引起了全世界股市的雪崩，影響之大，甚至會連累到岸田能否連任自民黨總裁。
最後，矢板明夫也補充說明，他個人認為這場股災的原因不只一個，首先就是最近一年多，除了中國以外，各國的股市漲幅太大了，需要調整一下；其次則是美國總統大選白熱化，鹿死誰手還很難判斷，2黨對未來的經濟發展政策又看法分歧，導致很多投資人不敢進場，選擇先保留觀望。然而，現在世界經濟屬於新一波的產業革命期，前景仍舊看好，研判這次股災應該不會持續很久，美國總統大選後還會漲回來。