民進黨慘了？「一份未公布民調」70%不喜這事　學者揭內幕

凌濤遭控訪美耍官威！怨購物時間不夠　痛罵外交官「偏心民進黨」

▲外交部上（7）月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，桃園市議員凌濤遭控以購物時間不足、行程偏心民進黨等羞辱外交官。（圖／翻攝凌濤臉書）
▲外交部上（7）月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，桃園市議員凌濤遭控以購物時間不足、行程偏心民進黨等羞辱外交官。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者孫唯容/綜合報導

外交部上（7）月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤遭控羞辱外交官，週刊接獲爆料，凌濤隨團參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對著我國外交官痛罵，耍官威的行徑讓外館及台僑社團不滿。對此，凌濤也還原事發情況。當天由於民進黨脫團去跟僑胞吃飯，導致其他團員行程遭壓縮，不過芝加哥辦事處還出言揶揄，國民黨團員才出言抗議外館根本是配合民進黨行程。

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美國共和黨全國代表大會7月15日起，一連4天在威斯康辛州登場，外交部籌組藍、綠、白跨黨派代表團赴美觀選，一連4天在威斯康辛州登場，前總統川普在槍擊案中大難不死，當天右耳包著白色紗布現身演講。

根據《鏡週刊》報導，根據知情人士透露，跨黨派代表團在美的最後一天，被安排參訪芝加哥市區建設及地標等軟性行程，曾在芝加哥居住的代表團團長陳明真透過熟識的台僑牽線，安排與伊利諾州政要及多位友台連線州眾議員晚餐，不過藍、白興趣缺缺，因此外館將晚間行程分為兩組，組由陳明真率綠營團員與伊利諾州政要餐敘，另一組則安排藍白團員至芝加哥一間餐廳享用當地知名的「深盤披薩」。

豈料，當天傍晚6點45分，藍白團員結束購物行程，凌濤上了接駁車後，卻對著駐芝加哥辦事處處長類延峰等外館人員發飆，痛罵外交部是配合民進黨成員的行程、「抱民進黨大腿」，更指責行程安排偏心執政黨、大小眼，才壓縮到其他團員的時間，還揚言回台要開記者會修理外交部。

對此，凌濤回應，自己沒有嫌逛街購物時間不夠，整趟行程國民黨團員都很配合外交部及外館人員，當天是因民進黨脫團去跟僑胞吃飯，壓縮了其他團員的行程，不過駐芝加哥辦事處處長類延峰及秘書卻還揶揄他們，他們才會出言抗議外館根本是配合民進黨行程。

凌濤強調，當天返台的航班是半夜約12點，但駐芝加哥辦事處為了趕著晚上8點去接脫團的民進黨成員，竟壓縮包括他在內的其他團員行程，「連要求逛個地標、耽擱個5分鐘都不能？」最後他們配合上車了，還被類延峰等人揶揄，因此他才會出言向駐芝加哥辦事處人員抗議。

凌濤也說，本來他打算返台後開記者會譴責，但在駐美代表處外交官拜託之下才作罷，「是他們要跟我們致歉，怎變成我被爆料？」

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