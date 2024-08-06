竟然也有這一天！台積電近6交易日收盤價差129元 遭列注意股票
近期台北股市跌跌不休，權王台積電也難逃賣壓，昨日收在815元，3個交易日高低點落差高達154元。證交所昨（6）日公布，台積電6個交易日收盤價價差高達129元，並且昨日收盤價收在近6個交易日最低價，而被證交所列為注意股！
記者陳郁柔／台北報導
證交所昨日公告17檔注意股票，累計次數皆為1次；其中，台積電因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達129元，並且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者。台積電7月29日收盤價為944元，昨日收盤價為815元，2個交易日收盤價價差129元。
其餘被列為注意股的還有喬福、川湖、錸德、所羅門、昆盈、京城、創意、穎漢、十銓、祥碩、旭隼、穎崴、雲豹能源、雷虎、羅昇、佳龍被列入。
「注意股」與「處置股」都是台股的警示機制，透過此一方式在提醒投資人們這檔股票最近可能有漲幅異常、交易過熱、週轉率過高等現象，投資前請謹慎評估，以避免有心人士意圖操縱股價。而當股票已經連續3天被列為注意股，或是在一段期間內多次被列為注意股，就會進入「處置股」階段。
台積電昨日股價慘跌，盤中更是一度被打入跌停板，終場下跌88元或9.75%，收在815元，市值滑落到新台幣21.14兆元。