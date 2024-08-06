奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

奧運4大超商優惠！7-11今起美式、拿鐵買一送一　全家寄杯買6送6

▲2024年巴黎奧運捷報頻傳，中華隊累計1金4銅牌，4大超商火力齊開撒優惠，7-11今（6）日起濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買一送一。（圖／7-11提供）
▲2024年巴黎奧運捷報頻傳，中華隊累計1金4銅牌，4大超商火力齊開撒優惠，7-11今（6）日起濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買一送一。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024年巴黎奧運捷報頻傳，中華隊累計1金4銅牌，4大超商火力齊開撒優惠，7-11今（6）日起濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買一送一；全家單品美式、單品拿鐵買6送6，APP寄杯慢慢喝只限今天；萊爾富美式、拿鐵也買一送一。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲7-11歡慶父親節，咖啡買一送一。（圖／翻攝自活動頁）
▲7-11今（6）日起濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買一送一。（圖／翻攝自活動頁）
📍門市｜8月6日至8月7日
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾愛之味燕麥系列買2送1，6.6折（原價30元、特價20元）

▲唐嘉鴻奪奧運銅牌，7-11發動奪牌優惠。（圖／業者提供）
▲唐嘉鴻奪奧運銅牌，7-11發動奪牌優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯精品拿鐵／大杯馥芮白11杯888元 ，6.7折（原價120元、特價81元）
◾好時經典可可／焙烤榛果拿鐵／抹茶拿鐵18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶22杯888元 ，6.7折（原價60元、特價40元）

📍APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）

📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾特大杯四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）

▲7-11大杯以上全品項任選第2杯半價。（圖／7-11提供）
▲7-11大杯以上全品項任選第2杯半價。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍APP｜8月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾FMC氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）

▲全家咖啡買六送六。（圖／全家提供）
▲全家單品咖啡APP寄杯買6送6。（圖／全家提供）
▲全家8月6日上午10:00起，APP隨買跨店取有FMC氣泡水買一送一。（圖／業者提供）
▲全家8月6日上午10:00起，APP隨買跨店取有FMC氣泡水買一送一。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜8月1日至8月8日
◾特大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價75元、特價38元）

📍門市｜即起至8月6日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲萊爾富至8月6日限定，大杯美式、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）
▲萊爾富至8月6日限定，大杯美式、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）
📍門市｜7月26日至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
（紅柚綠茶／冬瓜／洛神／草莓）

▲門市至8月11日，特大杯美式／拿鐵、風味氣泡飲買1送1。（圖／業者提供）
▲門市至8月11日，特大杯美式／拿鐵、風味氣泡飲買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）

🟡OKmart
📍門市｜8月6日限定
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

📍門市｜即起至8月8日
◾阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡單杯7折

▲巴黎奧運一起為中華隊加油！OKmart即起祭出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）
▲巴黎奧運一起為中華隊加油！OKmart即起祭出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）

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