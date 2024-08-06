奧運羽球／安洗瑩奪金後卻罕見說重話！怒批南韓羽協　原因曝光了

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安洗瑩賽後接受訪問時表示：「我的傷勢比我想像當中還要來得嚴重，我對於過得太安逸的韓國羽協和韓國羽毛球國家隊感到失望，在奧運會結束後，我覺得我很難繼續代表國家隊走下去。雖然他們和我說了很多，但我還是很失望，希望以後能有詳細說明的那一天。」
安洗瑩韌帶仍有撕裂 但南韓羽協稱不嚴重
而韓國媒體後續則報導指出，安洗瑩其實自2022年以來，右膝就一直有傷勢存在，但她堅持打完了杭州亞運會和巴黎奧運。在奧運會開賽前，南韓羽協曾表示安洗瑩的傷並不嚴重，但事實上安洗瑩在開賽前的最後一次檢查中，發現了部分韌帶撕裂，但安洗瑩仍然帶傷拿到了金牌，可說是相當不容易。如今南韓許多球迷也對自家羽協感到相當不滿，紛紛留言「灌爆」羽協協會，希望他們能夠盡快做出解釋與道歉。
安洗瑩隨後也更新個人社群，她表示自己之所以會對南韓羽協說重話，是因為出自想要保護球員的心態，「與想像當中浪漫地結束這一天相比，或許每個人都對我的採訪感到驚訝吧。我原本想放鬆一下，因為我覺得我完成了任務，但是我沒辦法放鬆。我的採訪被擴展成了許多文章，我原本只想談一下球員管理，但我被韓國羽協的文章再度給傷害了。」
「我的重點不在於我是否退隊，而是球員的保護和管理，我想要去溝通，而不是要索取權力。我希望你們能夠明白，我不是在與某些人開戰，我只是想保護球員。」安洗瑩如此寫到。
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