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奧運羽球／安洗瑩奪金後卻罕見說重話！怒批南韓羽協　原因曝光了

▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至未來不排除退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至未來不排除退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩昨（5）日在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取來自中國的何冰嬌，收獲個人生涯首面奧運金牌，也成為南韓28年來首位羽球女單金牌。而贏球當下安洗瑩則是顯得相當高興，甚至一度跪地激動落淚，但她在賽後卻罕見對南韓羽協表達不滿，並表示未來甚至不排除「退出國家隊」。

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安洗瑩奪生涯奧運首金　賽後受訪卻說重話

安洗瑩賽後接受訪問時表示：「我的傷勢比我想像當中還要來得嚴重，我對於過得太安逸的韓國羽協和韓國羽毛球國家隊感到失望，在奧運會結束後，我覺得我很難繼續代表國家隊走下去。雖然他們和我說了很多，但我還是很失望，希望以後能有詳細說明的那一天。

安洗瑩韌帶仍有撕裂　但南韓羽協稱不嚴重

而韓國媒體後續則報導指出，安洗瑩其實自2022年以來，右膝就一直有傷勢存在，但她堅持打完了杭州亞運會和巴黎奧運。在奧運會開賽前，南韓羽協曾表示安洗瑩的傷並不嚴重，但事實上安洗瑩在開賽前的最後一次檢查中，發現了部分韌帶撕裂，但安洗瑩仍然帶傷拿到了金牌，可說是相當不容易。如今南韓許多球迷也對自家羽協感到相當不滿，紛紛留言「灌爆」羽協協會，希望他們能夠盡快做出解釋與道歉。

安洗瑩隨後也更新個人社群，她表示自己之所以會對南韓羽協說重話，是因為出自想要保護球員的心態，「與想像當中浪漫地結束這一天相比，或許每個人都對我的採訪感到驚訝吧。我原本想放鬆一下，因為我覺得我完成了任務，但是我沒辦法放鬆。我的採訪被擴展成了許多文章，我原本只想談一下球員管理，但我被韓國羽協的文章再度給傷害了。

我的重點不在於我是否退隊，而是球員的保護和管理，我想要去溝通，而不是要索取權力。我希望你們能夠明白，我不是在與某些人開戰，我只是想保護球員。」安洗瑩如此寫到。

▲安洗瑩受訪後更新個人社群，直言之所以會說重話，是希望南韓羽協能更重視對於球員的保護。（圖／取自安洗瑩個人社群）
▲安洗瑩受訪後更新個人社群，直言之所以會說重話，是希望南韓羽協能更重視對於球員的保護。（圖／取自安洗瑩個人社群）

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