麥當勞今吃大麥克買一送一！本週6大優惠券：薯餅、可樂也買1送1
台灣麥當勞感謝大家in援2024巴黎奧運，今（6）日上午11:00將於麥當勞APP全球版，限量發送50000份大麥克「買一送一」優惠券！本週最新6大優惠券還有薯餅、可樂也都買一送一，划算優惠一次整理告訴你。漢堡王迎接父親節則準備「國王爸爸餐」與「國王家庭餐」兩款優惠套餐送專屬王冠。
記者蕭涵云/綜合報導
📌麥當勞今吃大麥克買一送一！本週6大優惠券：薯餅、可樂也買1送1
麥當勞放送in援奧運優惠，今8月6日上午11點至晚間11點，只要麥當勞會員進入APP全球版「萬分感謝你in援」活動頁面，即可點選領取「大麥克買一送一」優惠券，每個會員帳號限領乙次，限量發送50000張，數量有限，領完為止。
麥當勞APP全球版本週最新6大優惠券，即日起至8月7日單點「薯餅買一送一」！8月11日前單點「中杯指定飲料買一送一」包括可口可樂、Zero、雪碧、檸檬紅茶都半價，早餐還有「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」；8月9日至8月11日則有買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」。
本週8月9日前晚間18:00～21:00限定超省晚餐，繼續爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌漢堡王父親節優惠！「國王爸爸餐」與「國王家庭餐」送專屬王冠
漢堡王父親節推出國王優惠套餐還送專屬王冠，即日起至8月18日，「國王爸爸餐」開吃「雙層華堡＋小薯＋4塊雞塊＋中杯飲料」優惠254元（原價294元）加贈漢堡王專屬王冠一個；「國王家庭餐」爽吃「華堡＋雙層田園華鱈魚堡＋火烤雞腿培根堡＋洋蔥圈＋4塊雞塊＋辣薯球(小)＋3杯中杯飲料」優惠459元（原價507元），加贈漢堡王專屬王冠一個。可於門市現場點餐或官網預訂自取點餐；各店王冠數量有限，贈完為止。