奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

奧運拳擊／國際拳總質疑「林郁婷」！IOC回嗆：她毫無疑問是女性

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

國際拳擊總會（IBA）昨（5）日召開記者會，說明台灣拳后林郁婷去年世錦賽遭取消資格的原因，結果最終仍無提出任何證據。國際奧會（IOC）今（6）日回應，林郁婷與阿爾及利亞選手Imane Khelif只要獲勝，就能繼續參賽，「因為她們符合所有資格標準。」IOC發言人Mark Adams5日表示，捲入性別風波的林郁婷和Khelif只要能獲勝，就可以繼續參賽，因為她們符合所有參賽資格。不過林郁婷即將在近日出戰4強戰，IBA也是想要企圖影響比賽。

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IOC相挺　林郁婷努力打進4強

Mark Adams表示：「這些運動員已經參與高階賽事6年，沒有出現問題，這些女性過去有資格參加比賽，現在仍有資格參加比賽。」IOC拒絕承認IBA的測試結果，並稱這些結果是武斷且非法的，完全沒有理由進行測試。

Mark Adams也說：「我不能告訴你們（測試）是否可信，因為它的來源不可信，測試的基礎也不可信，出於這個原因，無需考慮它是否正確，這與拳擊資格毫無關係。」

在本屆巴黎奧運中，IOC使用了2016年里約奧運和2021年東京奧運的拳擊資格規範，這些規則不包含性別測試。

國際奧會主席Thomas Bach曾在4日表示，「我們談論的是女子拳擊，我們有兩名女性拳擊手，她們作為女性出生、作為女性長大，以女性的身分持有護照，並以女性的身分參加了多年的比賽，這是對女性的明確定義。」

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒，國際拳總今召開記者會說明禁賽原因，強調自己的檢驗沒問題，且具有法律約束力。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒。（圖／美聯社／達志影像）
▲被稱為「台灣拳后」的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，而國際奧會（IOC）隨即發聲認證林郁婷的參賽資格，認為她均符合奧運相關規定，不過依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊。（圖／林郁婷IG）
▲被稱為「台灣拳后」的運動員林郁婷因為性別議題導致奧運資格被質疑，而國際奧會（IOC）隨即發聲認證林郁婷的參賽資格，認為她均符合奧運相關規定，不過依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊。（圖／林郁婷IG）

 

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