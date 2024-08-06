奧運拳擊／國際拳總質疑「林郁婷」！IOC回嗆：她毫無疑問是女性
國際拳擊總會（IBA）昨（5）日召開記者會，說明台灣拳后林郁婷去年世錦賽遭取消資格的原因，結果最終仍無提出任何證據。國際奧會（IOC）今（6）日回應，林郁婷與阿爾及利亞選手Imane Khelif只要獲勝，就能繼續參賽，「因為她們符合所有資格標準。」IOC發言人Mark Adams5日表示，捲入性別風波的林郁婷和Khelif只要能獲勝，就可以繼續參賽，因為她們符合所有參賽資格。不過林郁婷即將在近日出戰4強戰，IBA也是想要企圖影響比賽。
記者吳政紘/綜合報導
IOC相挺 林郁婷努力打進4強
Mark Adams表示：「這些運動員已經參與高階賽事6年，沒有出現問題，這些女性過去有資格參加比賽，現在仍有資格參加比賽。」IOC拒絕承認IBA的測試結果，並稱這些結果是武斷且非法的，完全沒有理由進行測試。
Mark Adams也說：「我不能告訴你們（測試）是否可信，因為它的來源不可信，測試的基礎也不可信，出於這個原因，無需考慮它是否正確，這與拳擊資格毫無關係。」
在本屆巴黎奧運中，IOC使用了2016年里約奧運和2021年東京奧運的拳擊資格規範，這些規則不包含性別測試。
國際奧會主席Thomas Bach曾在4日表示，「我們談論的是女子拳擊，我們有兩名女性拳擊手，她們作為女性出生、作為女性長大，以女性的身分持有護照，並以女性的身分參加了多年的比賽，這是對女性的明確定義。」