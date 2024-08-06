日股暴跌衝擊世界！全球股災四起　中媒分析股市「漣漪效應」

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另一方面，日股下跌給其它國家和地區股市帶來的「漣漪效應」，則是由於日本經濟和日本股市體量相對較大，其大幅波動自然會傳導至全球其它市場。從目前情況來看，與日本同處亞洲的部分國家、地區，其股市首當其衝，與日本優勢產業有些趨同的韓國股市受到的衝擊尤為明顯猛烈。
日本貨幣當局政策轉向，是此次「漣漪效應」產生的原因之一，在本輪暴跌前，日股整體處於上升通道之中，日經225指數年內漲幅一度超過兩成，而在過去數年，日經225指數也多數上漲，長期的上漲累積了較多獲利盤，而獲利盤集中賣出兌現，則加速改變了市場預期，認為不可忽視目前股票市場的「漣漪效應」；回溯歷史，上一次造成全局性巨大傷害的「漣漪效應」，出現在十多年前次貸危機並引起全球金融海嘯期間，當時美股和全球股市連續暴跌，最終使全球經濟陷入深度衰退。
《澎湃新聞》也指出，對於日韓股市的大跌和全球資本市場的波動，分析師認為，主要是聯準會降息預期的搶跑交易、美國經濟衰退的擔憂、以及日圓升值下日圓套利交易的「退潮」。國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，真正讓市場神經緊繃的，是日圓的連續升值。
周浩聲稱，「日圓套利交易」即日圓作為全球利率最低的貨幣之一，一直被作為重要的借貸貨幣，借入低息日圓，購買其他回報率較高的非日圓資產，這是一個較為理想的交易，但隨著日圓大幅升值，對於借入日圓的投資者而言，面臨巨大的潛在損失可能，因為在歸還日圓借貸時，其當時借入的日圓雖然利率仍然較低，但其在非日圓資產上獲得的收益，可能無法彌補匯率的巨大損失，從這個角度而言，日圓升值幅度越大，那麼非日圓資產的拋售壓力也會相應增大。
至於日圓的後續表現，中國國際金融股份（中金）預測，需要區分是否會在年內發生全球衰退，在此前提下，日圓匯率或進一步升值、日股或進一步下跌。相反，若年內不發生全球衰退，日圓匯率大幅升值的餘地也會相對有限、日股或能反彈，考慮到目前日本資產的明顯波動，日本央行年內再度升息的可能性明顯降低。