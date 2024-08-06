李立群看不到奧運氣瘋！怒批「台灣小買不起轉播權」力挺中國選手
72歲資深藝人李立群近年來定居上海，2022年因新冠肺炎爆發，上海大封城，李立群拍攝短影片分享生活，吸引關注，目前他人則在台灣休養，2021年還有參與台劇《她們創業的那些鳥事》的演出。近日奧運是全球關注國際賽事，李立群在台灣找不到電視台可以觀看，氣得拍影片大罵「台灣太小了，買不起那轉播權」，還一度爆粗口。
記者薛羽彤／綜合報導
近日李立群的影片在網路上瘋傳，標題為「台灣沒有電視台轉播奧運會，把老爺子急的都爆粗口了」，李立群自拍影片抱怨，自己人在台灣卻找不到電視台可以看奧運，「台灣沒有台看啊，台灣找不到台啊，把人氣得！台灣太小了，買不起那轉播權，參加的隊伍也不多。」話鋒一轉誇讚起中國，「這時候你到大陸去看奧運，是最過癮的時候，真他X氣人」，同時他也希望中國選手可以得金牌。
此外，還有另外一段影片是由李立群自己PO出來的，內容為李立群改口稱在台灣看得到奧運，只是「看現場直播的要付費」，但李立群並不想付費，所以都只能看重播或者相關新聞報導。影片中，李立群持續發聲支持中國選手：「主要還是關心中國的選手，當然我更關心台灣的，但台灣選手歷來的成績就很一般，希望他們表現好，增加一些經驗，志在參加也不錯，其他的團體冠軍就看中國大陸的。」