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股匯再脫鉤！台股一度大漲逾800點　新台幣早盤貶快1角破32.7元

▲股匯再脫鉤，台股大反攻一度漲逾800點，但隨著日圓等亞幣走弱及台股後繼無力翻黑，新台幣兌美元今（6）日回貶破32.7元。（圖／記者顏真真攝）
▲股匯再脫鉤，台股大反攻一度漲逾800點，但隨著日圓等亞幣走弱及台股後繼無力翻黑，新台幣兌美元今（6）日回貶破32.7元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台股回神一度大漲逾800點，不過，由於美元稍有反彈，加上日圓兌美元急升至141價位後，又大幅拉回下探146價位，目前在145震盪，台股反攻無力，漲幅收斂，甚至一度翻黑，新台幣兌美元今（6）日早盤貶破32.7元，一度來到32.736元，貶值9.7分，目前在32.73元震盪整理。

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由於美國 7月就業成長大幅放緩及失業率升至近3年新高，加劇市場對經濟衰退的擔憂，也增強美國聯準會 (Fed) 降息的預期，美元指數失守103，一度下探102.16，之後反彈到102.75附近。

至於亞洲主要貨幣兌美元經歷前一交易日大幅升值後，今日出現拉回，其中日圓兌美元更從141回貶至146，一度來到146.359，目前在144.62震盪，韓元也拉回1370.81兌1美元，離岸人民幣從7.13拉回至7.1519，目前在7.1433附近。

同樣昨日大升1.78角之後，新台幣兌美元今日一開盤也回貶，以32.64元、貶值0.1分開出後，即便台股大反攻，盤中一度大漲809.56點，來到20649點，新台幣盤中也有回升到32.602元，但在日圓等亞幣走弱之下，加上台股漲幅收斂，盤中甚至翻黑，新台幣也貶破32.7元，下探32.736元，貶值9.7分，目前在32.73元震盪。

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