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林郁婷被質疑性別！利菁諷JK羅琳「趴地上做橋」讓拳后賺進百億元

▲林郁婷遭JK羅琳質疑性別，利菁（左）發聲力挺，諷刺JK羅琳趴地上做橋，已讓林郁婷賺近百億元。（圖／利菁臉書、美聯社／達志影像）
▲林郁婷遭JK羅琳質疑性別，利菁（左）發聲力挺，諷刺JK羅琳趴地上做橋，已讓林郁婷賺近百億元。（圖／利菁臉書、美聯社／達志影像）

記者薛羽彤／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷近日因為性別議題導致奧運資格被質疑，國際奧會（IOC）隨即發聲認證林郁婷的參賽資格，不過依然遭到《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）發聲抨擊，認為她是「跨性別選手」。「麻辣天后」利菁發聲恭喜林郁婷，表示J.K羅琳願意趴在地上做橋，為她帶來的廣告效益已超過百億元。

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利菁昨（5）日在臉書上發聲恭喜林郁婷，同時也提到JK羅琳對她的性別質疑，「恭喜林郁婷，有國際大作家J.K羅琳願意扮演世紀大反派，趴在地上做橋，讓妳輕鬆成為世界的焦點，以廣告效益而言，妳已賺進幾百億的廣告費。」讓人羨慕。

網友們也紛紛在底下留言附和，一起往好的方面思考，「真的，超級大咖的宣傳！！郁婷加油」、「利菁姐正能量、轉念思考。但JK羅琳真的太傲慢，令人生氣」、「菁姐的超強視野，給大大的讚啦」、「我也懷疑JK的性別，可能是男作家卻硬要冒充是女作家，請英國相關主管機關去驗JK的染色體。」

▲利菁發聲力挺林郁婷。（圖／利菁臉書）
▲利菁發聲力挺林郁婷。（圖／利菁臉書）
國際拳總開記者會質疑林郁婷　企圖影響她4強賽

林郁婷遭到JK羅琳質疑性別，她撐住質疑聲浪挺進4強賽。國際拳擊總會（IBA）昨（5）日召開記者會，說明台灣拳后林郁婷去年世錦賽遭取消資格的原因，結果最終仍無提出任何證據。國際奧會（IOC）今（6）日回應，林郁婷與阿爾及利亞選手Imane Khelif只要獲勝，就能繼續參賽，「因為她們符合所有資格標準。」不過林郁婷即將在近日出戰4強戰，IBA此舉疑似想企圖影響比賽。

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒，國際拳總今召開記者會說明禁賽原因，強調自己的檢驗沒問題，且具有法律約束力。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋。（圖／美聯社／達志影像）

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