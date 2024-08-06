何冰嬌想關心馬琳被制止：做好自己 偷捏著「西班牙徽章」領獎
巴黎奧運羽球女單項目，由韓國球后，22歲的「天才少女」安洗瑩摘金，在4強戰時，西班牙名將馬琳因傷退賽，與她對戰的何冰嬌直接晉級，何冰嬌不敵安洗瑩攻勢，最後拿下銀牌，眼尖的網友發現，何冰嬌站上頒獎台時，手上捏著一個小小的西班牙徽章，讓台灣網友感動直呼，「真是個小可愛。」也有人分享，在馬琳受傷當下，其實何冰嬌想去關心，卻被教練制止，「做好妳自己就好。」
記者李欣容／台北報導
馬琳勝券在握 因傷棄賽痛哭
西班牙好手馬琳在4強戰對上中國選手何冰嬌，原先她並不在乎對手是誰，只希望打好比賽，拿下奧運金牌，沒想到在第二局時，一次擊球落地傷到右膝，儘管團隊上前替她處理傷勢，她也只能勉強移動，最後選擇退賽，她也痛苦地跪地痛哭，原本何冰嬌想過去關心，卻被教練制止，「做好妳自己就好。」後來馬琳也告訴何冰嬌，決賽好好打。
拿下銀牌上台領獎 不忘帶上對手徽章
4強戰何冰嬌不戰而勝，但在金牌戰中卻不敵安洗瑩攻勢，最後拿下銀牌，有網友在Threads上分享一張何冰嬌上台領獎的照片，只見她手裡還捏著一個很小的西班牙徽章，露出靦腆的笑容，網友看了都說，「嬌真的是一個謙虛的孩子」、「胖嬌就是心太軟」、「嬌真的太可愛了，以後支持阿嬌」。