奧運土耳其神射手大叔出差被徵召？傳賽前2小時收通知　真相曝光

何冰嬌想關心馬琳被制止：做好自己　偷捏著「西班牙徽章」領獎

▲何冰嬌（左1）和安洗瑩（中間）、東宗（右）開心合照，手裡還捏著代表馬琳的西班牙的徽章。（圖／翻攝自微博）
▲何冰嬌（左1）和安洗瑩（中間）、東宗（右）開心合照，手裡還捏著代表馬琳的西班牙的徽章。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

巴黎奧運羽球女單項目，由韓國球后，22歲的「天才少女」安洗瑩摘金，在4強戰時，西班牙名將馬琳因傷退賽，與她對戰的何冰嬌直接晉級，何冰嬌不敵安洗瑩攻勢，最後拿下銀牌，眼尖的網友發現，何冰嬌站上頒獎台時，手上捏著一個小小的西班牙徽章，讓台灣網友感動直呼，「真是個小可愛。」也有人分享，在馬琳受傷當下，其實何冰嬌想去關心，卻被教練制止，「做好妳自己就好。」

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▲巴黎奧運開幕在即，本屆的女單金牌最終將會獎落「女單F5」的哪名球員，以及是否有黑馬竄出，對此中國前奧運男雙金牌得主蔡贇稍早也分享看法，他則是看好西班牙的好手瑪琳（Carolina Marin）有機會拿下。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬琳原本最被看好奪金，結果因傷棄賽。（圖／美聯社／達志影像）
馬琳勝券在握　因傷棄賽痛哭

西班牙好手馬琳在4強戰對上中國選手何冰嬌，原先她並不在乎對手是誰，只希望打好比賽，拿下奧運金牌，沒想到在第二局時，一次擊球落地傷到右膝，儘管團隊上前替她處理傷勢，她也只能勉強移動，最後選擇退賽，她也痛苦地跪地痛哭，原本何冰嬌想過去關心，卻被教練制止，「做好妳自己就好。」後來馬琳也告訴何冰嬌，決賽好好打。

▲網友在Threads上分享何冰嬌拿著西班牙徽章領獎的照片，直呼她實在太可愛。（圖／翻攝自Threads）
▲網友在Threads上分享何冰嬌拿著西班牙徽章領獎的照片，直呼她實在太可愛。（圖／翻攝自Threads）
拿下銀牌上台領獎　不忘帶上對手徽章

4強戰何冰嬌不戰而勝，但在金牌戰中卻不敵安洗瑩攻勢，最後拿下銀牌，有網友在Threads上分享一張何冰嬌上台領獎的照片，只見她手裡還捏著一個很小的西班牙徽章，露出靦腆的笑容，網友看了都說，「嬌真的是一個謙虛的孩子」、「胖嬌就是心太軟」、「嬌真的太可愛了，以後支持阿嬌」。

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