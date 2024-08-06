點名韓國瑜要為違憲負責！柯建銘拋2挑戰斥藍白「這行徑」如黑道

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憲法法庭上午9時至下午5時將進行言詞辯論，柯建銘受訪時表示，今天民進黨黨團以釋憲聲請人身份，用嚴肅心情面對憲法法庭宣判，這是憲法時刻、也是歷史時刻，「我們只有一部憲法，沒有一個人站在憲法對立面，每個人都要向憲法低頭，要強調今天來到憲法，最重要是要捍衛憲政體制、維持憲政秩序，讓法治可以繼續往前走，這是台灣人光榮、共同驕傲，我們必須去捍衛」。
柯建銘指出，今天論告重點，雙方各有看法，藍白所提的毀憲亂政、假民主、反民主反改革的「國會改革方案」 ，民進黨團提出兩點挑戰 ，第一，作為立法委員，第一線跟他們交鋒感受深刻，尤其今天要談程序性違法，程序性重大瑕疵，甚至已經到了違憲程度，以大法官499標準，這程序性已經違憲 ，可以看得出來，他們沒收國會、沒收民主、沒收討論、沒收委員會、沒收協商，30年來從來沒有發生過，佔領主席台用舉手表決，「這不是違憲，什麼才是違憲？」而院長韓國瑜、秘書長周萬來需要負擔很大責任，他們有權力、有能力，防止這些行為繼續走下去、碾壓過去。
第二點是實體性問題，柯建銘進一步說，藍白合作毀憲亂政、一權獨大、侵害到司法權、監察權、行政權，乃至於總統權力，才會發生歷史上第一次四箭齊發，希望是第一次，也是最後一次。
柯建銘感嘆說，遺憾一路上藍白乃至於學者污衊大法官、挑戰大法官、恐嚇打法官，甚至要刪減預算，這些行為就像黑道一樣，「難道這是我們要的民主嗎？請大家要好好思考」 今天的憲法法庭一整天，期待這個地方，能夠捍衛台灣民主、讓台灣的光榮、驕傲，能夠繼續延續下去，這是歷史性責任。