民進黨慘了？「一份未公布民調」70%不喜這事　學者揭內幕

點名韓國瑜要為違憲負責！柯建銘拋2挑戰斥藍白「這行徑」如黑道

▲柯建銘感嘆說，遺憾一路上藍白乃至於學者污衊大法官、挑戰大法官、恐嚇打法官，甚至要刪減預算，這些行為就像黑道一樣。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.06）
▲柯建銘感嘆說，遺憾一路上藍白乃至於學者污衊大法官、挑戰大法官、恐嚇打法官，甚至要刪減預算，這些行為就像黑道一樣。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.06）

記者陳佩君／台北報導

立法院日前三讀通過國會職權修法，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲，憲法法庭今（6）日進行言詞辯論。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘會前受訪時表示，這是歷史時刻，台灣只有一部憲法，沒人能站在憲法對立面，而民進黨團也要提出2點挑戰，包含程序性違法及實質性問題，遺憾藍白不斷挑戰、恐嚇大法官，行徑如同黑道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法法律已於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭7月10日就暫時處分召開準備程序庭，7月19日裁定國會職權修法有關「聽取國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」及「藐視國會罪」等規定暫停適用。

憲法法庭上午9時至下午5時將進行言詞辯論，柯建銘受訪時表示，今天民進黨黨團以釋憲聲請人身份，用嚴肅心情面對憲法法庭宣判，這是憲法時刻、也是歷史時刻，「我們只有一部憲法，沒有一個人站在憲法對立面，每個人都要向憲法低頭，要強調今天來到憲法，最重要是要捍衛憲政體制、維持憲政秩序，讓法治可以繼續往前走，這是台灣人光榮、共同驕傲，我們必須去捍衛」。

柯建銘指出，今天論告重點，雙方各有看法，藍白所提的毀憲亂政、假民主、反民主反改革的「國會改革方案」 ，民進黨團提出兩點挑戰 ，第一，作為立法委員，第一線跟他們交鋒感受深刻，尤其今天要談程序性違法，程序性重大瑕疵，甚至已經到了違憲程度，以大法官499標準，這程序性已經違憲 ，可以看得出來，他們沒收國會、沒收民主、沒收討論、沒收委員會、沒收協商，30年來從來沒有發生過，佔領主席台用舉手表決，「這不是違憲，什麼才是違憲？」而院長韓國瑜、秘書長周萬來需要負擔很大責任，他們有權力、有能力，防止這些行為繼續走下去、碾壓過去。
 
第二點是實體性問題，柯建銘進一步說，藍白合作毀憲亂政、一權獨大、侵害到司法權、監察權、行政權，乃至於總統權力，才會發生歷史上第一次四箭齊發，希望是第一次，也是最後一次。

柯建銘感嘆說，遺憾一路上藍白乃至於學者污衊大法官、挑戰大法官、恐嚇打法官，甚至要刪減預算，這些行為就像黑道一樣，「難道這是我們要的民主嗎？請大家要好好思考」 今天的憲法法庭一整天，期待這個地方，能夠捍衛台灣民主、讓台灣的光榮、驕傲，能夠繼續延續下去，這是歷史性責任。

凌濤訪美耍官威怒罵外交官？國民黨駁斥：遭特定人士惡意扭曲事實

峰迴路轉？前一天才跌超慘　日經指數、韓國KOSPI今「開盤大漲」

憲法法庭言詞辯論明登場！藍委揭重點：大法官如何給公平公正依據

白護航高虹安稱「停職違憲」　內政部：未牴觸憲法比例原則

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選