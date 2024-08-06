唐嘉鴻落槓後不放棄勇奪銅牌！恩師翁士航：這面銅牌價值高過金牌

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唐嘉鴻這一路走來，事實上相當不容易，他曾歷經許多大大小小的傷勢，高中時就遭遇剝離性骨折傷勢，光右手肘前後就動了3次刀，也一度差點就要放棄體操夢，但他仍然選擇勇敢堅持下去。
而去年2月唐嘉鴻則是遭逢更嚴重的傷勢，左腳阿基里斯腱全斷，被迫錯過個人最後一次世大運，也無緣杭州亞運，一度陷入空前低潮，但他奇蹟重生，本屆巴黎奧運再度讓人看見生命的韌性，儘管決賽過程當中有些許不完美，但最終仍奪下銅牌，也是個人生涯首面奧運獎牌，幫助台灣體操歷史再添新頁。
賽後唐嘉鴻也接受訪問，談到比賽過程中掉槓的失誤，他說到，「這就是奧運困難的地方，但即使出現失誤，還是想把最好的表現呈現給全世界，至於後面有沒有奪牌，我當下並沒有多想。」
教練翁士航賽後給肯定 稱這面銅牌價值高過金牌
最終在決賽8人共有6人出現失誤的情況之下，唐嘉鴻則順利奪下銅牌，他的恩師翁士航也給予肯定，「大家都想要成功，站上場上一定會承擔很大的壓力，這是選手必須要面對的常態。」
「而最終的結果，我對嘉鴻則是感到相當驕傲。各位要知道，嘉鴻如果當下失誤就放棄了，那我想也不會有今天這塊銅牌，所以我認為這塊銅牌它的價值高過於金牌。」翁士航如此說到。
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