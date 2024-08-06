奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

唐嘉鴻落槓後不放棄勇奪銅牌！恩師翁士航：這面銅牌價值高過金牌

▲2024巴黎奧運男子體操單槓決賽，我國好手「亞洲貓王」唐嘉鴻雖然在比賽過程中，一度出現掉槓失誤遭扣分，但最終在其餘5名選手同樣出現失誤情況下，仍與中國好手張博恆以總分13.966分並列第3名，替中華隊摘下一面銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運男子體操單槓決賽，我國好手「亞洲貓王」唐嘉鴻雖然在比賽過程中，一度出現掉槓失誤遭扣分，但最終在其餘5名選手同樣出現失誤情況下，仍與中國好手張博恆以總分13.966分並列第3名，替中華隊摘下一面銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子體操單槓決賽，來自台灣的好手「亞洲貓王」唐嘉鴻是第一名出賽的選手，他在比賽過程中使出招牌的「貓跳540度」，雖然一度出現掉槓失誤遭扣分，但最終在其餘5名選手同樣出現失誤情況下，仍與中國好手張博恆以總分13.966分並列第3名，替中華隊摘下一面銅牌。賽後唐嘉鴻的恩師翁士航則是給予他高度肯定，認為這一路走來對於唐嘉鴻而言，真的是非常不容易，也盛讚「這面銅牌價值高於金牌。」

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唐嘉鴻一路走來不容易　遭逢許多不同傷勢

唐嘉鴻這一路走來，事實上相當不容易，他曾歷經許多大大小小的傷勢，高中時就遭遇剝離性骨折傷勢，光右手肘前後就動了3次刀，也一度差點就要放棄體操夢，但他仍然選擇勇敢堅持下去。

而去年2月唐嘉鴻則是遭逢更嚴重的傷勢，左腳阿基里斯腱全斷，被迫錯過個人最後一次世大運，也無緣杭州亞運，一度陷入空前低潮，但他奇蹟重生，本屆巴黎奧運再度讓人看見生命的韌性，儘管決賽過程當中有些許不完美，但最終仍奪下銅牌，也是個人生涯首面奧運獎牌，幫助台灣體操歷史再添新頁。

賽後唐嘉鴻也接受訪問，談到比賽過程中掉槓的失誤，他說到，「這就是奧運困難的地方，但即使出現失誤，還是想把最好的表現呈現給全世界，至於後面有沒有奪牌，我當下並沒有多想。」

教練翁士航賽後給肯定　稱這面銅牌價值高過金牌

最終在決賽8人共有6人出現失誤的情況之下，唐嘉鴻則順利奪下銅牌，他的恩師翁士航也給予肯定，「大家都想要成功，站上場上一定會承擔很大的壓力，這是選手必須要面對的常態。

「而最終的結果，我對嘉鴻則是感到相當驕傲。各位要知道，嘉鴻如果當下失誤就放棄了，那我想也不會有今天這塊銅牌，所以我認為這塊銅牌它的價值高過於金牌。」翁士航如此說到。

▲單槓好手唐嘉鴻昨(5)日在本屆巴黎奧運男子單槓項目，為台灣再進帳一面銅牌。(江昭倫 攝)
▲單槓好手唐嘉鴻昨(5)日在本屆巴黎奧運男子單槓項目，為台灣再進帳一面銅牌。(江昭倫 攝)

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