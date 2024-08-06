史上第一次！越南和菲律賓聯合軍演　均曾與中國海警發生衝突

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菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今年1月赴越南首都河內（Hanoi）進行國是訪問，並與越南簽署兩項協議，以促進海岸防衛合作並避免在南海發生令人不快的事件。
船身長達90公尺的越南「CSB 8002」號船艦昨（5）日駛抵馬尼拉港（port of Manila），將靠港停泊5天。菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）官員表示，這艘越南船艦將與菲國83公尺長的近海巡邏艦席蘭號（BRP Gabriela Silang）共同進行演習，聚焦搜救、防火及防爆任務。
菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）指出，「儘管彼此有競爭關係，但（菲律賓和越南）也是西菲律賓海（West Philippine Sea）的主權聲索國，顯示我們能一起合作。」
菲律賓和美國海軍7月31日剛剛在南中國海菲律賓專屬經濟區完成聯合軍演，在軍演前美國國務卿布林肯和美國國防部長奧斯汀於7月30日訪問馬尼拉，宣佈美國將「額外撥款5億美元」作為對菲律賓的軍事援助，美國聲明指出「以加強與我們在該地區時間最長的條約盟國的安全合作。」
除此之外，菲律賓政府於本月2日宣佈菲律賓海軍和日本海上自衛隊首度舉行了聯合軍演，以加強維護印太地區自由開放的區域合作。聲明中說，日本驅逐艦「漣」號（JS Sazanami）和菲律賓導彈護衛艦「何塞‧黎剎」號（BRP Jose Rizal）在西菲律賓海（菲律賓對在其專屬經濟區內的部分南中國海的海域稱呼）舉行了通信演習和戰術演習。