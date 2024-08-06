盧秀燕接機狂抱楊勇緯、林真豪 媽媽視角驚呼：英雄們都瘦了！
巴黎奧運倒數5天，首批台灣選手今早返回台灣，台中市長盧秀燕特別趕到桃機，迎接台中市籍的柔道選手楊勇緯、林真豪。盧秀燕等待時和家屬聊天，直說「這些選手們都是我看著長大的、都是台灣的戰士，不管結果如何，他們在奧運盡力了！」見到兩人時，盧秀燕給了大大擁抱，還不斷說「你們都瘦了」，歡迎回家好好休息。
記者顏幸如／台中報導
楊勇緯巴黎奧運意外在8強失利、林真豪止步16強，雖然成績不如預期，但支持者熱情不減，新民高中的學弟妹清晨5點就從台中北上接機，拉布條喊著「勇闖巴黎、真正英雄、榮耀歸國」口號。盧秀燕見到楊勇緯的媽媽，立刻上前給了一個擁抱，楊勇緯媽媽小心問「等一下能不能也抱抱勇緯？」盧秀燕答「我就是來抱他的啊！」一旁有人穿著恐龍裝，楊媽媽介紹「這是真豪的表哥，應真豪要求穿這樣來接機」。
一同來接機的還有台體大校長許光麃，他表示楊勇緯已取得運動競技系的碩士學位，也考取該系博士班。8月1日起，臺灣體大運動技擊系以助理教授級專業技術人員聘任楊勇緯，希望能夠借重的專長，為學校及國家培養更傑出的柔道人才。
許光麃說，自己身為老師，選手勝利的時候替他高興，有挫折時更會細心陪伴，未來希望楊勇緯以個人的技術和經驗帶動台中市柔道風氣。盧秀燕則在旁補充說「希望以後有更多個楊勇緯」。
她表示今天是戰士回家的日子，她和校長、學弟妹親自來歡迎戰士回家，告訴他們「家是溫暖的、家永遠在、回家真好」，並表示選手們「都是我看著長大的，不管結果如何，他們在奧運盡力了」。
林真豪一出關，就看看見大大的恐龍，開心衝上前抱著表哥。盧秀燕則是對楊勇緯和他哥哥說「你們都好棒，哥哥辛苦了」，還用媽媽視角對他們說「你們都瘦了」！林真豪直白回「我一直都這樣」，盧秀燕還是說「我看起來都瘦了」，並告訴他們回家真好，家會永遠都在。