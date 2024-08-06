民進黨慘了？「一份未公布民調」70%不喜這事　學者揭內幕

掀綠修法除罪扁國務機要費案　黃國昌憲法法庭批這才是重大瑕疵

▲民眾黨立委黃國昌出席憲法法庭言詞辯論庭，扯出民進黨2022年修法幫前總統陳水扁的國務機要費案，過程才有重大瑕疵。（圖／記者李政龍攝，2024.08.06）
▲民眾黨立委黃國昌出席憲法法庭言詞辯論庭，扯出民進黨2022年修法幫前總統陳水扁的國務機要費案，過程才有重大瑕疵。（圖／記者李政龍攝，2024.08.06）

記者林詠青／台北報導

憲法法庭今（6）日召開國會改革法案暫時處分言詞辯論庭，上午場釋憲聲請人與立法院代表針對「立法程序」唇槍舌戰，民眾黨立委黃國昌當庭掀出綠營2022年主導三讀通過《會計法》第99條之1條文修正草案，稱他們把貪污除罪化的立法程序才是「一片空白」、「構成重大瑕疵」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對民進黨立院黨團主張國會改革相關法案的立法程序有瑕疵，民眾黨立委黃國昌今天在憲法法庭中提到，民進黨團2022年不顧在野黨反對，強行《會計法》第99條之1條文修正草案讓貪污除罪化，整個過程從委員會到協商的紀錄一片空白。他無法理解，這次國會改革法案程序相較《會計法》更加完備，怎麼會有重大瑕疵跟違憲？

黃國昌秀出「綠能你不能，才是毀壞台灣的自由民主憲政秩序」為題的PPT檔案強調，先前總統緊急命令立院追認，要修法從不記名投票改為記名投票，當次民進黨團加以反對，但現又稱記名投票才符合憲政價值，對於綠營作法無法理解。

黃國昌指出，國會改革法案的立法程序，從委員會詢答、公聽會到院會都有進行逐條討論跟逐條表決，而且院會表決清點人數高達36次，「絕非沒有清點人數」。

立法院2022年三讀通過的《會計法》第99條之1條文修正草案明定，中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。使得前總統陳水扁的國務機要費案正式除罪化。

影／防柯文哲出事設副主席？黃國昌：民眾黨不是一人政黨

民眾黨慶柯志恩花籃到　楊寶楨沒來、青蛙人跟黃國昌合影喜迎小草

憲法法庭言詞辯論登場　吳宗憲嗆總統要青鳥飛出來「非常荒謬」

憲法法庭言詞辯論明登場！藍委揭重點：大法官如何給公平公正依據

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生