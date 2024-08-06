掀綠修法除罪扁國務機要費案 黃國昌憲法法庭批這才是重大瑕疵
憲法法庭今（6）日召開國會改革法案暫時處分言詞辯論庭，上午場釋憲聲請人與立法院代表針對「立法程序」唇槍舌戰，民眾黨立委黃國昌當庭掀出綠營2022年主導三讀通過《會計法》第99條之1條文修正草案，稱他們把貪污除罪化的立法程序才是「一片空白」、「構成重大瑕疵」。
記者林詠青／台北報導
針對民進黨立院黨團主張國會改革相關法案的立法程序有瑕疵，民眾黨立委黃國昌今天在憲法法庭中提到，民進黨團2022年不顧在野黨反對，強行《會計法》第99條之1條文修正草案讓貪污除罪化，整個過程從委員會到協商的紀錄一片空白。他無法理解，這次國會改革法案程序相較《會計法》更加完備，怎麼會有重大瑕疵跟違憲？
黃國昌秀出「綠能你不能，才是毀壞台灣的自由民主憲政秩序」為題的PPT檔案強調，先前總統緊急命令立院追認，要修法從不記名投票改為記名投票，當次民進黨團加以反對，但現又稱記名投票才符合憲政價值，對於綠營作法無法理解。
黃國昌指出，國會改革法案的立法程序，從委員會詢答、公聽會到院會都有進行逐條討論跟逐條表決，而且院會表決清點人數高達36次，「絕非沒有清點人數」。
立法院2022年三讀通過的《會計法》第99條之1條文修正草案明定，中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。使得前總統陳水扁的國務機要費案正式除罪化。