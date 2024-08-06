愛莉莎莎強推「塔羅牌老師」爆3負評！她狂被罵親自合體拍片道歉
百萬Youtuber愛莉莎莎憑著個人獨特的風格與直率敢言的性格，讓她在Youtube圈闖出屬於自己的一片天，累積了許多忠實粉絲，她也經常在頻道中跟粉絲們分享日常，像是最近她在自己的影片中推薦塔羅牌老師「如茵」，結果事後卻看到網路上出現許多老師的負面評論。愛莉莎莎便決定找如茵老師一起來拍片，親自來解答網友最常提到的三個爭議，如茵老師也向客戶們表達歉意，並表示願意為過去引起的不便提供免費重新占卜，掀起網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
愛莉莎莎多次推薦如茵老師 Dcard上出現不少負面評價
愛莉莎莎在影片中表示，自己在過去三年裡，多次公開推薦如茵老師，而且自己也求助過老師40到50次以上。愛莉莎莎認為如茵老師在解讀塔羅牌時，是準確又有深度的，尤其是今年年初開設課程之後，愛莉莎莎自己也是力推老師的課程。不過，她也注意到在Dcard上面出現了不少如茵老師的負評，像是常遲到、滑手機之類的問題。
合體如茵老師拍片解釋爭議問題 愛莉莎莎曝光自身經驗很滿意
為了釐清真相，愛莉莎莎找來如茵老師一起在影片中親自解答關鍵問題，其中提到愛莉莎莎推薦如茵老師是否有抽成以及為什麼有時服務不準時的問題時，如茵老師否認愛莉莎莎有抽成行為，也解釋因爲交通、客戶情緒等因素，所以有時比較難準時開始服務。不過，如茵老師也強調：「自己非常重視客戶的時間，也致力於提供最完整的回答。」即使有時候會影響到後續客戶的預約時間，她還是希望可以給客戶完整的服務，不喜歡時間一到就馬上把客戶請走。
至於被抱怨占卜時會滑手機一事，如茵老師坦言：「由於業務繁忙，有時確實會在客戶洗牌時查看手機。」不過老師也保證自己在解答問題時都是完全專注的，並且強調，她非常重視客戶的時間跟情感，絕對不會去故意拖延。對於網路上許多客戶的不滿，如茵老師也表示，願意為過去引起的不便提供免費重新占卜，或是客戶想要要求退款也欣然接受，希望得以彌補任何服務上的不足。
另外，愛莉莎莎也分享自己的經驗跟身邊朋友給老師服務過的反饋，她透露，雖然有時會因為其他客戶導致自己的服務延遲，但如茵老師都不會急著要結束任何一次的諮詢，總是會耐心回答所有問題。愛莉莎莎也指出，老師親切的服務態度以及對於問題直接且精確的回答，都讓她感到很滿意。