奧運／中華隊選手身上「這物」太吸睛 波多黎各選手：我需要它！
巴黎奧運仍如火如荼進行，除賽場上各項體育項目比拚外，場外各國選手的交流也是重點，此次中華代表團推出的「珍珠奶茶徽章」實在太可愛，讓波多黎各選手Gabby Scoot 表示「非常想要這個徽章！」，台灣網友也紛紛敲碗「我也好想要」、「要去哪裡才買得到」。
記者劉彦誼／綜合報導
波多黎各女子400公尺田徑選手Gabby Scoot在TikTok上發布影片，大聲表示「這個來自中華台北的珍珠奶茶徽章，我需要找到它！」並配文「珍奶徽章，你在跟我開玩笑嗎？他現在已經被移到別針搜尋列表上了。」大大展現對珍奶徽章的喜愛，希望能和中華隊選手交換。
影片發布後有網友標註中華隊擊劍選手陳奕通，陳奕通笑回「大家都想要」，Gabby Scoot後也發布另一支影片，表示「得到珍珠奶茶徽章了！謝謝陳奕通，這就是TikTok的力量。」
許多台灣網友留言「台灣人表示也好想要」、「好可愛」、「有得買嗎？」，認為這次代表團徽章根本是「珍奶外交」，敲碗之後也能於台灣開賣。
以往中華代表團都是以梅花和方形作為徽章造型，此次巴黎奧運推出的珍奶和茄芷袋徽章在選手間爆紅，可愛造型讓不少外國選手指名交換。